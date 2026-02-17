In 3 Wochen kehrt die aktuell beste Fantasyserie von Netflix zurück: Staffel 1 wurde schon 104 Millionen Mal angesehen

Das Warten hat bald ein Ende: In wenigen Wochen kehrt eine der besten Fantasyserien von Netflix mit Staffel 2 zurück und könnte sich zu einem der größten Hits des Jahres aufschwingen.

Vor zweieinhalb Jahren eroberte die 1. Staffel von One Piece Netflix im Sturm. Das Piratenabenteuer der Strohhutbande brach den Fluch schlechter Anime-Realverfilmungen als detailverliebte Live-Action-Version des legendären Mangas von Eiichiro Oda. Vom Start im August 2023 bis Ende 2025 konnte die bunte wie actionreiche Fantasyserie bereits über 104 Millionen Views bei Netflix generieren.

In wenigen Wochen heißt es endlich: Ab auf die Grandline! Nach einer viel zu langen Pause meldet sich One Piece endlich mit Staffel 2 zurück. Was euch darin erwartet, erfahrt ihr hier.

Fantasy bei Netflix: One Piece Staffel 2 beginnt ein Piraten-Abenteuer auf der Grandline

Um nach dem legendären One Piece suchen zu können und damit zum König der Piraten zu werden, trommelte sich der junge Pirat Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) in der ersten Staffel eine eigene Crew zusammen. An der Seite von Nami (Emily Rudd), Zorro (Mackenyu), Lysop (Jacob Gibson) und Sanji (Taz Skylar) lässt Ruffy nun den Eastblue hinter sich, um auf den gefährlichen Gewässern der Grandline das nächste Kapitel seines Abenteuers aufzuschlagen.

Hier könnt ihr den Trailer zu One Piece Staffel 2 schauen:

One Piece - S02 Trailer (Deutsch) HD

Während die Strohhutbande neue Inseln erforscht und die unberechenbare See navigiert, präsentiert sich den jungen Piraten eine neue Gefahr in Form der mysteriösen Baroque-Firma. Deren illustre Mitglieder stellen sich als ernstzunehmende Gegner heraus, mit denen sich Ruffy und Co. aufregende Kämpfe liefern.

Nachdem die erste Runde die sogenannte Eastblue-Saga der Vorlage Eiichiro Odas adaptierte, widmet sich Staffel 2 nun der Alabasta-Saga, deren eigentlicher Höhepunkt in den neuen Folgen allerdings noch nicht zu sehen sein wird. An Highlight-Momenten und krachender Anime-Action wird es aber nicht mangeln. Neben dem heiß erwarteten Debüt von Fanliebling Chopper (Originalstimme: Mikaela Hoover) erwarten uns auch einige namhafte Neuzugänge. Dazu gehören:

Die 2. Staffel von One Piece markiert zugleich auch die Rückkehr der aktuell besten Fantasyserie aus dem Hause Netflix. Unter den letzten noch verbleibenden Fantasy-Shows des Streamers hält die Manga-Verfilmung bei der Moviepilot-Community mit ausgezeichneten 7.9 Punkten derzeit den höchsten Bewertungsdurchschnitt.

Wann kommt One Piece Staffel 2 zu Netflix?

Das Warten auf One Piece-Nachschub hat bald ein Ende. Staffel 2 wird am 10. März 2026 bei Netflix erscheinen und besteht aus acht frischen Episoden, die auf einen Schlag veröffentlicht werden. Eine 3. Staffel befindet sich bereits in Produktion und wird voraussichtlich im Sommer 2027 eintreffen.

