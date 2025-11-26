In 3 Wochen kehrt die aktuell beste Sci-Fi-Serie bei Amazon zurück: Staffel 1 wurde zum Phänomen für Millionen

In Kürze kehrt die packendste Apokalypse seit langem in den Stream zurück: Amazons Sci-Fi-Hit entführt in eine einzigartige Dystopie mit Bunkern, stählernen Kriegern und verfaulenden Kopfgeldjägern.

Als die 1. Staffel Fallout im April des letzten Jahres erschien, war es ein Phänomen: Viele hatten um die Serie gebangt, die mit dem gleichnamigen Videospiel-Franchise ein heißgeliebtes Sci-Fi-Universum mit Millionen von Fans adaptierte. Aber Fallout wurde zur besten laufenden Sci-Fi-Serie auf Amazon Prime – und Staffel 2 ist nur noch drei Wochen entfernt.

Fallout Staffel 2 tauscht die atomare Wüste gegen eine Großstadt

Fallout dreht sich um die Bunkerbewohnerin Lucy (Ella Purnell), die auf der Suche nach ihrem entführten Vater Hank (Kyle MacLachlan) das postnukleare Ödland des Jahres 2296 durchstreift. Die Grausamkeit an der Oberfläche ist ein Schock. Menschen kämpfen ums Überleben und töten sich wegen Nichtigkeiten.

Nur Maximus (Aaron Moten) scheint nicht dazuzugehören: Der junge Anwärter der militärischen Stählernen Bruderschaft scheint Lucy beschützen zu wollen – aber auch er hat seine eigene Agenda. Und als beide auf einen verwesenden Kopfgeldjäger (Walton Goggins) treffen, müssen sie um ihr Leben bangen.

In Staffel 2 der Serie wird die Wüste gegen eine Metropole getauscht: Lucy, die im Finale von Staffel 1 das düstere Geheimnis ihres Vaters erfahren hat, folgt ihm in eine Großstadt namens New Vegas. In der postnuklearen Version der berühmten Spielerstadt will sie den Entflohenen zur Rede stellen. Der Kopfgeldjäger, der sich in Rückblenden als einstiger Hollywood-Star Cooper Howard herausstellt, begleitet sie.

Wann kommt Fallout Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Fallout Staffel 2 soll am 17. Dezember 2025 zu Amazon Prime Video kommen. Alle Folgen erscheinen in wöchentlichem Rhythmus.

