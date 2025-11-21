In 3 Wochen kehrt die beste Filmreihe von Netflix mit Teil 3 zurück

In wenigen Wochen startet der letzte große Netflix-Blockbuster des Jahres. Der Krimi mit Daniel Craig, Glenn Close und Jeremy Renner bekommt bereits hervorragende Kritiken.

Nach Guillermo del Toros Frankenstein steht bald der nächste und letzte große Netflix-Blockbuster des Jahres an. Auch diesmal versammelt ein gefeierter Regisseur einen mit Stars gespickten Cast vor der Kamera. Allerdings bewegen wir uns nicht im Science-Fiction-Genre, sondern wandeln auf Krimipfaden. Es handelt sich um die Fortsetzung einer Reihe, für die Netflix mehrere Hundert Millionen US-Dollar bezahlt hat.



Daniel Craigs kehrt als bester Detektiv der Welt zu Netflix zurück

Knives Out von Rian Johnson (Looper) startete 2019 in den deutschen Kinos und war noch keine Netflix-Produktion. Der Film mit Daniel Craig als Detektiv Benoit Blanc war ein Hit an den Kinokassen und so unterbreitete der Streamer Rian Johnson einen Deal, den er offenbar nicht ablehnen konnte. Der Streaming-Konzern bezahlte 450 Millionen Dollar für zwei weitere Knives Out-Filme.

Der erste Film, der daraus hervorging, war Glass Onion: A Knives Out Mystery aus dem Jahr 2022. In knapp drei Wochen folgt der nächste Film der Krimireihe mit dem Titel Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Die Fälle von Benoit Blanc entstanden also nicht bei Netflix, aber seit Glass Onion handelt es sich um eine Netflix-Reihe. Im Vergleich zu anderen Franchises des Anbieters, darunter die Action-Reihe Tyler Rake oder Young Adult-Ermittlerin Enola Holmes, kriegen die Knives Out-Filme im Durchschnitt wesentlich bessere Kritiken. Sowohl Glass Onion als auch Wake Up Dead Man kommen bei Rotten Tomatoes auf über 90 Prozent positive Reviews. Mit 95 Prozent stellt der neuste Film zudem eine Steigerung gegenüber dem Vorgänger dar.

Wie immer gilt: Rotten Tomatoes zählt nicht, wie gut die einzelnen Kritiken ausfallen, sondern misst nur, ob sie tendenziell positiv oder negativ sind. Man kann die Knives Out-Filme (selbst ohne Teil 1) aber getrost als die Netflix-Filmreihe mit den besten Kritiken bezeichnen.

Benoit Blanc untersucht in Wake Up Dead Man ein "unmögliches Verbrechen"

Autor und Regisseur Rian Johnson hat den neuen Fall im Promo-Material von Netflix als die bis dato "persönlichste Reise" von Benoit Blanc beschrieben. Die Synopsis des Krimis lautet wie folgt:

[Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery] führt Blanc in einen kleinen Weiler im grünen Norden des Bundesstaates New York, wo der eifrige junge Priester Jud Duplenticy (Josh O'Connor) zur Unterstützung des örtlichen Priesters, Monsignore Jefferson Wicks (Josh Brolin), entsandt wurde. [...] Nachdem ein scheinbar unmögliches Verbrechen die Stadt erschüttert, tut sich die örtliche Polizeichefin Geraldine Scott (Mila Kunis) mit Blanc zusammen, um ein Geheimnis zu lüften, das die Grenzen von Glauben und Vernunft sprengt.

Zur weiteren Besetzung von Knives Out 3 gehören unter anderem Jeremy Renner, Glenn Close und Jeffrey Wright.

Wie zuletzt bei Frankenstein und A House of Dynamite erhält auch der neuste Fall von Benoit Blanc einen deutschen Kinostart, bevor er bei Netflix erscheint. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery startet am 27. November in ausgewählten Kinos. Ab dem 12. Dezember ist Knives Out 3 dann bei Netflix verfügbar.

