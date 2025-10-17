In 3 Wochen kehrt eine der erfolgreichsten Amazon-Serien zurück: Sie überraschte letztes Jahr alle

Diese deutsche Serie wurde 2024 zur großen Sensation auf Amazon Prime Video. In wenigen Wochen kehrt sie endlich mit Staffel 2 zurück.

Neben Action- und Thriller-Formaten wie Reacher boomt in den letzten Jahren besonders ein Genre bei Amazon Prime Video: Young-Adult-Adaptionen und romantische Coming-of-Age-Titel. Neben der Culpables-Reihe um Culpa Mia – Meine Schuld, dessen Trilogie-Abschluss erst vor wenigen Tagen bei dem Streamer eingezogen ist, stürmen Serien wie Der Sommer, als ich schön wurde die Charts.

Erst letztes Jahr kam ein Überraschungserfolg dieser Richtung auch aus Deutschland. Denn die nach den YA-Romanen von Mona Kasten entwickelte Serie Maxton Hall – Die Welt zwischen uns wurde zu nicht weniger als der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Amazon-Originalserie des Jahres 2024. In wenigen Wochen kehrt der Serien-Hit mit Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung mit Staffel 2 zurück.

Maxton Hall kehrt mit Staffel 2 zurück: Darum geht's im Amazon-Hit mit Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten

Maxton Hall dreht sich um Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), die als Stipendiatin an das titelgebende Eliteinternat in Großbritannien kommt, um sich irgendwann ihren Traum von einem Studium an der Universität in Oxford erfüllen zu können. Dort trifft sie auf den draufgängerischen James Beaufort (Damian Hardung), der aus der wohlhabenden Familie eines angesehenen Modeunternehmens kommt. Entgegen aller Unterschiede und Erwartungen verlieben sich die beiden ineinander.

Doch das Glück hält nicht lange: Staffel 2 wird von einem Schicksalsschlag durchzogen, als James' Mutter plötzlich verstirbt. James wird der Boden unter den Füßen weggerissen und begeht daraufhin einen Vertrauensbruch, den Ruby ihm nicht verzeihen kann. Doch ihre Wege führen sie immer wieder zueinander – ob sie es wollen oder nicht. Werden sie es schaffen, ihre Probleme gemeinsam zu überwinden?

Seht hier noch einen Trailer zu Maxton Hall Staffel 2:

Maxton Hall - S02 Trailer (Deutsch) HD

Neben Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten dürfen sich Maxton Hall-Fans in Staffel 2 unter anderem auf folgende bekannte Gesichter freuen:

Dazu erwarten uns in den neuen Episoden folgende Neuzugänge:

Wann kommt Maxton Hall Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Die 2. Staffel von Maxton Hall startet am 7. November 2025 bei Amazon Prime Video mit drei Folgen. Die restlichen drei Folgen erscheinen daraufhin immer freitags im Wochentakt. Insgesamt umfasst die Staffel sechs Episoden. Wenn ihr euch schon jetzt auf die neue Season einstimmen wollt, steht seit wenigen Wochen das Serien-Special Maxton Hall: Reunion bei Amazon zur Verfügung, in dem die Stars um Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten gemeinsam auf Staffel 1 zurückblicken.

Mehr:

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Oktober umfassen neben dem neuesten Kapiteln aus Netflix’ Monster-Anthologie und Liam Hemsworths The Witcher-Einstand in Staffel 4 auch das deutsche Euphoria, Harlan Coben-Nachschub sowie die Halloween-Horror mit ES: Welcome to Derry.

