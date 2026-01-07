In 3 Wochen kehrt eine der erfolgreichsten Netflix-Serien zurück – Fans warten seit fast 2 Jahren auf neue Folgen

Fast zwei Jahre ist es her, seit die letzte Staffel der erfolgreichen Serie Bridgerton bei Netflix an den Start ging. In wenigen Wochen gibt es endlich Nachschub.

Der Bridgerton-Sommer 2024 ist nun fast zwei Jahre her. In Staffel 3 der Erfolgsserie sorgte die Liebesgeschichte von Penelope Featherington (Nicola Coughlan) und Colin Bridgerton (Luke Newton) bei Netflix für zahlreiche herzzerreißende und romantische Momente.

Dieses Jahr wird uns mit Staffel 4 zwar kein zweiter Bridgerton-Sommer erwarten, dafür soll die Lovestory von Benedict Bridgerton (Luke Thompson) und Sophie Beak (Yerin Ha) die kalten Wintertage erwärmen. Und das schon in wenigen Wochen.

Bridgerton Staffel 4 bei Netflix: Benedict Bridgerton trifft seine Cinderella

Das zweitälteste Bridgerton-Kind tritt in Staffel 4 ins Rampenlicht, nachdem seine Geschwister Daphne (Phoebe Dynevor), Anthony (Jonathan Bailey) und Colin in den vorherigen Staffeln unter die Haube gekommen sind. Benedict rühmte sich lange als ewiger Junggeselle, der sich nicht so ganz festlegen wollte. Doch das soll sich in Staffel 4 endlich ändern.

Auf einem Maskenball trifft er auf eine mysteriöse Frau in Silber, die ihm mit ihren unbeholfenen Tanzschritten den Kopf verdreht. Was Benedict nicht ahnt, ist, dass hinter Sophie Beak ein Dienstmädchen aus dem Hause ihrer Stiefmutter steckt. Für einen Lord während der Regency-Ära ist das natürlich kein passendes Match. Kann ihre Liebe die Klassenunterschiede überwinden? Und was werden die Leute am Londoner Königinnenhofe sagen? All das erfahren wir in wenigen Wochen bei Netflix.

Für Bridgerton-Fans hat Netflix sogar schon in wenigen Tagen eine echte Überraschung im Gepäck: Denn Folge 1 von Staffel 4 könnt ihr parallel zur großen Premiere in Paris am 14. Januar 2026 online streamen – zwei Wochen vor Netflix-Start und völlig kostenlos. Dafür müsst ihr euch nur über folgenden Link registrieren und schon erhaltet ihr eine E-Mail mit den Zugangsinformationen.

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 zu Netflix?

Alle anderen können die erste Folge von Bridgerton Staffel 4 gesammelt mit den Folgen 2 bis 4 ab dem 29. Januar 2026 bei Netflix sehen. Die weiteren vier Folgen der Staffel erscheinen rund einen Monat später, am 26. Februar, beim Streamer. Die neue Season umfasst insgesamt acht Episoden.

