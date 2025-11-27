In 3 Wochen kommt die nächste Serie mit Maxton Hall-Star Harriet Herbig-Matten: Sie spielt vor 125 Jahren

Maxton Hall-Fans können sich bald auf Nachschub mit Harriet Herbig-Matten freuen. Ihre neue Serie Schwarzes Gold erzählt allerdings eine deutlich härtere Geschichte als der Amazon-Hit.

Elite-Internat war gestern. Zumindest für Maxton Hall-Star Harriet Herbig-Matten, die nach der zweiten Staffel des Amazon-Hits in einer deutschen Westernserie zu sehen ist: Schwarzes Gold zeigt sie als Magd, die mit Herz und Schrotflinte um ihr Familienglück kämpft.

Schaut hier den neuesten Schwarzes Gold-Trailer:

Schwarzes Gold - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nach Maxton Hall: Schwarzes Gold erzählt eine wahre Geschichte

Schwarzes Gold spielt um 1900 in der Lüneburger Heide: Johanna Lambert (Herbig-Matten) liebt den Nachbarsjungen Richard (Aaron Hilmer) und möchte mit ihm eine gemeinsame Zukunft verbringen.

Doch als auf dem Grundstück der Lamberts Öl gefunden wird, entwickelt sich die Stimmung im Dorf zu einem Kleinkrieg: Ein skrupelloser Ölhändler (Marton Csokas) sorgt für eine aufgeheizte Atmosphäre und Richards Vater Wilhelm (Tom Wlaschiha) will seinen Nachbarn das Schwarze Gold nicht gönnen.

Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten: In der Lüneburger Heide brach tatsächlich um 1900 ein Ölboom aus. Belege für einen dörflichen Kleinkrieg gibt es aber nicht.

Neben den oben genannten Darsteller:innen sind unter anderem Gwendoline Christie (Game of Thrones), Lena Urzendowsky (Kokon) und Jessica Schwarz (Das Parfum) vor der Kamera zu sehen. Die Musikuntermalung steuerte Hollywoodlegende Hans Zimmer (Inception) bei.

Wann kommt Schwarzes Gold mit Harriet Herbig-Matten zu uns?

Schwarzes Gold kommt am 22. Dezember 2025 mit allen sechs Folgen in die ARD, wo ihr die Serie gratis streamen könnt. Am 29. Dezember, 20.15 Uhr, laufen die ersten vier Episoden im TV.

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.