In 3 Wochen kommt eine der größten Sci-Fi-Serien zu Netflix – mit 214 Folgen, die sogar Star Trek übertreffen

Stargate ist eine der größten Science-Fiction-Reihen neben Star Trek und Star Wars. Alle 10 Staffeln der Sci-Fi-Serie Stargate: SG-1 kommen jetzt im Februar zu Netflix.

Wenn es um die größten Science-Fiction-Franchises aus dem Serienbereich geht, werden euch womöglich zuerst Star Trek oder auch Star Wars und Doctor Who in den Sinn kommen. Vergessen wird jedoch oft das Stargate-Universum, welches in den späten 90ern und frühen 2000er Jahren das Sci-Fi-Genre im Fernsehen dominierte wie kein anderes.

Hervorgegangen aus Roland Emmerichs Sci-Fi-Blockbuster Stargate begründete die Serien-Fortsetzung Stargate SG-1 ein gewaltiges TV-Franchise mit mehreren Filmen und fünf Serien. Die insgesamt 10 Staffeln umfassende Sci-Fi-Serie übertrifft mit einer Wertung der Moviepilot-Community von 7.6 Punkten sogar die meisten Star Trek-Shows.

Wer die Serie bisher noch nicht kannte, kann das in wenigen Wochen nachholen. Stargate SG-1 kommt mit allen 214 Episoden am 15. Februar 2026 zu Netflix.

Sci-Fi-Serie bei Amazon: Darum geht's in Stargate SG-1

Darum geht's in Stargate SG-1: Die im Bereich der Military-Sci-Fi angesiedelte Serie folgt den Erlebnissen einer Eliteeinheit der US Air Force, die fremde Welten im All erforscht und die Erde vor außerirdischen Bedrohungen beschützt. Und das mithilfe von Stargate genannten Sternentoren, die von einer uralten Spezies erbaut wurden und zahlreiche Planeten in der Galaxie (per riesiger Wählscheibe) miteinander verbinden.

Das SG-1-Team unter Colonel Jack O'Neill (Richard Dean Anderson) – und später Cameron Mitchell (Ben Browder) – erlebt im Verlauf von 10 Staffeln zahlreiche Abenteuer und trifft dabei auf außerirdische Spezies wie den Goa'uld, Replikanten, Antikern und den Ori.

Schaut hier den Trailer zur Sci-Fi-Serie Stargate SG-1:

Stargate SG-1 - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die 214 Folgen von SG-1 sind aber längst nicht alles, was das Stargate-Franchise zu bieten hat. Während ihr die Originalserie bald bei Netflix streamen könnt, findet ihr alle weiteren Serien und Filme des Sci-Fi-Universums beim kostenpflichtigen Amazon-Channel MGM+ und (vereinzelt) bei Prime Video.

Dazu gehören die Spin-off-Serien Stargate: Atlantis (5 Staffeln) und Stargate Universe (2 Staffeln) sowie die Direct-to-Video-Filme Stargate - Die Quelle der Wahrheit und Stargate: Continuum als auch die Miniserie Stargate Origins. Die Zeichentrickserie Stargate: Infinity aus dem Jahr 2002, die über 20 Jahre lang in Deutschland nicht veröffentlicht wurde, ist bei MGM+ seit einiger Zeit nun erstmals auf Deutsch zu sehen.

Die Zukunft der Stargate-Reihe: Sci-Fi-Reboot kommt zu Amazon

Mittlerweile schon sechs Jahre liegt das Franchise brach. Seit der Mini-Webserie Stargate: Origins aus dem Jahr 2018 warten Fans der Sternentor-Saga vergeblich auf eine Fortführung. Nachdem Stargate-Besitzer MGM an Amazon verkauft wurde, war es lange still um eine mögliche Fortsetzung oder ein Reboot der Reihe. Seit November 2025 steht aber endlich fest: Stargate wird bei Amazon mit einer neuen Serie wiederbelebt.

Die nächste Stargate-Serie wird von Martin Gero als Showrunner entwickelt und soll kein Reboot sein. Stattdessen erwartet Fans voraussichtlich eine neue Geschichte innerhalb der bekannten Welt. Vor 2027 sollten wir mit Amazons Stargate aber nicht rechnen.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

