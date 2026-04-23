In 3 Wochen kommt eine grandiose Serie von Steven Spielberg zu Netflix: Sie hat 15 Staffeln und sogar Tarantino drehte dafür

Bei Netflix gibt es im Mai einen besonderen Neuzugang, denn bisher streamte dieser Serienklassiker von Steven Spielberg und Michael Crichton nirgends in der Flat.

Diese Woche hat Netflix verkündet, welche Serien im Mai in den Katalog des Streamers kommen. Dazu gehören Originale wie Devil May Cry Staffel 2 und die neue Serie der Stranger Things-Macher. Es kommt aber auch ein großer Lizenztitel dazu, den wir über Jahre nur für viel Geld kaufen konnten. Es ist eine der besten und einflussreichsten Serien der 1990er Jahre. Dahinter stehen Steven Spielbergs Firma Amblin und Bestseller-Autor Michael Crichton. Im Mai kommen 15 Staffeln von Emergency Room - Die Notaufnahme zu Netflix und das sollte ein Grund zur Freude sein.

Nach Jurassic Park verwirklichten Michael Crichton & Steven Spielberg einen Serien-Meilenstein

Die legendäre Krankenhausserie, die insgesamt 23 Emmy Awards gewann, geht auf die persönlichen Erfahrungen von Jurassic Park-Autor Michael Crichton zurück. Vor seiner Karriere als Bestseller-Autor und Dino-Park-Schöpfer studierte Crichton nämlich Medizin.

Schon in den 70ern entwickelte er das Konzept einer TV-Serie über eine Notaufnahme, doch erst die Bekanntschaft mit Jurassic Park-Regisseur Steven Spielberg ermöglichte die Realisierung. Angesichts der Tatsache, dass Crichton und Spielberg gerade den erfolgreichsten Film überhaupt gestemmt hatten, kaufte NBC die Pilotfolge und der Rest ist Seriengeschichte.

Im September 1994 lief die erste Episode von ER im US-Fernsehen. In den besten Tagen schauten pro Folge regelmäßig über 30 Millionen Menschen zu. Was fesselte an Emergency Room? Da ist zunächst das Casting mit Anthony Edwards (Goose aus Top Gun), Noah Wyle, Julianna "The Good Wife" Margulies, Sherry Stringfield, Eriq La Salle und natürlich George Clooney.

Clooney wurde durch die Serie (und insbesondere die dramatische Folge 7 der 2. Staffel) zum Star. Sie stellen den Kerncast einer Notaufnahme in Chicago, die täglich von tragischen Schicksalen, Finanzengpässen und privaten Turbulenzen überwältigt wird. Das ist keine Übertreibung.

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Sogar Quentin Tarantino drehte eine Episode der aufreibenden Serie Emergency Room

Das Team um Showrunner John Wells setzte von Anfang an auf einen Stil, der Realismus suggerieren sollte und sich stark von der Genre-Konkurrenz, etwa Chicago Hope oder später Grey's Anatomy, abhob. Kernelement war der damals noch ungewöhnliche Einsatz von Steadicams. Wer ER schaut, läuft unmittelbar hinein in die Notaufnahme mit ihren hilfsbedürftigen Patienten, Rettungskräften und dem engagierten Personal.

Die Kamera ist ständig in Bewegung, schaut Dr. Mark Greene (Edwards) bei einem lebenswichtigen Eingriff zu oder sprintet Oberschwester Carol Hathaway (Margulies) hinterher zum nächsten Behandlungsraum. ER-Episoden leben von einem atemlosen Tempo, das genug Zeit lässt für die kleinen Charaktervignetten, die bei täglich wechselnden Patient:innen dazugehören. Über die Jahre lockte die Serie deshalb auch Gaststars wie Sally Field, Ray Liotta, Don Cheadle, Lucy Liu und Kirsten Dunst an.

Einer der bekanntesten Namen findet sich hinter den Kulissen. Angeregt von seinem späteren From Dusk Till Dawn-Kollegen Clooney übernahm sogar Quentin Tarantino die Regie einer Episode (Staffel 1, Folge 24), die er aber nicht geschrieben hat. Wenn ihr sie seht, werdet ihr den Tarantino-Touch trotzdem sofort erkennen.

In dieser Folge von Streamgestöber habe ich als bekennender ER-Fan ausführlicher darüber gesprochen, warum Emergency Room in den 90ern wegweisend war, gerade was die dynamische Inszenierung angeht:

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Insgesamt kam die Serie auf 15 Staffeln, die zwischen 1994 und 2009 ausgestrahlt wurden. Über die Jahre wurde der Cast erneuert und die Qualität und Frische nutzten sich etwas ab. Die ersten acht Staffeln gehören trotzdem zum Besten, was damals im Fernsehen zu sehen war.

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Lange müsst ihr nicht mehr darauf warten, die Serie selbst in Augenschein zu nehmen oder einen Rewatch zu starten. Alle 15 Staffeln von Emergency Room - Die Notaufnahme erscheinen am 15. Mai 2026 bei Netflix. Wer die Serie jetzt schon sehen will, kann sie bei Anbietern wie Amazon oder maxdome kaufen.

Dass Netflix die Serie jetzt in den Katalog holt, könnte auch mit dem Erfolg von The Pitt zusammenhängen. Die Echtzeitserie bei HBO Max ist so etwas wie ein geistiges Sequel von ER. John Wells ist als Produzent der Show wieder an Bord, die in einer Notaufnahme in Pittsburgh spielt, und mit Noah Wyle übernahm sogar ein Originalstar von ER die Hauptrolle.