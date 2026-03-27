In 3 Wochen legt Sat. 1 ein TV-Phänomen neu auf, das jedes 90er-Kind kennt

Ein Kult-Comeback der 90er feiert in drei Wochen Premiere und bringt damit einen der berühmtesten TV-Ermittler zurück ins Fernsehen. Zum Start zeigt Sat.1 auch die beliebte Originalserie.

In den 90ern und 2000ern waren deutschsprachige Serien mit tierischen Begleitern nicht wegzudenken. Während Unser Charly und Hallo Robbie! für Familienunterhaltung sorgten, war mit der Sendung Kommissar Rex Spannung garantiert. Der Deutsche Schäferhund löste zwischen 1994 und 2004 knifflige Fälle in Wien.

Später wurde die von ORF und Sat.1 koproduzierte Serie in Rom fortgesetzt und bis 2015 mit neuen Folgen ausgestrahlt. Wie Wunschliste berichtet, steht nun die Neuauflage in den Startlöchern. Ab dem 13. April 2026 könnt ihr dann Kommissar Rex auf Sat.1 wieder in Aktion sehen.

Neuauflage von Kommissar Rex mit Tatort-Ermittler

Während in den 90ern Tobias Moretti und später Gedeon Burkhard zusammen mit Kommissar Rex das Ermittlerduo abgaben, wird in der Neuauflage Maximilian Brückner den tierischen Schnüffler begleiten. Brückner hat als Tatort-Kommissar in Saarbrücken bereits reichlich Krimi-Erfahrung gesammelt. Ebenfalls zum Team gehört Ferdinand Seebacher aus Die Bergretter, der Inspektor Felix Burger spielt.

Montags werden dann die neuen Folgen um 20:15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. Zunächst wird es sechs Episoden mit einer Länge von jeweils 90 Minuten geben. Um die Nostalgie richtig aufleben zu lassen, strahlt der Sender im Anschluss auch die Originalserie aus. Um 22:15 Uhr könnt ihr dann sehen, wie Kommissar Rex Beweise erschnüffelt und Verbrecher jagt.

Kommissar Rex ermittelte auch international

Kommissar Rex war nicht nur hierzulande beliebt. Mit Synchronisation oder Untertiteln wurde die Serie weltweit ausgestrahlt. Sie lief unter anderem in Argentinien und Japan. Hinzukamen Ableger wie die kanadische Serie Hudson & Rex, die seit 2019 produziert wird.

Weiteres 90er-Reboot in Planung:

Die deutschsprachige Originalserie, zu der sowohl die Ermittlungen in Österreich als auch in Italien gezählt werden, enthielt zehn Staffeln und 119 Episoden. Ob die Neuauflage an den Kultstatus anknüpfen kann, wird sich ab dem 14. April zeigen.