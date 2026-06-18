In 3 Wochen setzt Disney eine seiner erfolgreichsten Fantasyreihen im Kino fort: Doch der neue Film wird völlig anders

Disney verpasst einer seiner erfolgreichsten Animationsreihen der letzten Jahre ein Live-Action-Remake. Das Fantasy-Abenteuer startet in wenigen Wochen im Kino.

Zehn Jahre ist es her, seit die Disney-Prinzessin Vaiana das erste Mal die Herzen des Kinopublikums erobern konnte. Der Animationsfilm zog 2016 zahlreiche Menschen in die Kinos und konnte weltweit über 600 Millionen US-Dollar einspielen. Vor zwei Jahren folgte mit Vaiana 2 die Fortsetzung, die den Erfolg sogar noch überbieten konnte: Über 1 Milliarde US-Dollar nahm das Fantasy-Abenteuer an den weltweiten Kinokassen ein.

Jetzt legt Disney die Erfolgsgeschichte neu auf und verpasst Vaiana wie so vielen Animationsfilmen davor das Live-Action-Treatment. Und lange dauert es jetzt nicht mehr, bis wir das Ergebnis auf der großen Leinwand zu sehen bekommen.

Vaiana-Realfilm kommt ins Kino: Darum geht es in Disneys Fantasy-Abenteuer

Vaiana dreht sich um die titelgebende Tochter des Stammesoberhaupts einer pazifischen Insel, die vor dem Untergang steht. Denn der Gott Maui hat vor vielen Jahren ein Artefakt der Insel Te Fiti gestohlen und damit die Natur und ihre Völker in Ungleichgewicht gebracht. Sie macht es sich selbst zur Aufgabe, Maui ausfindig zu machen und das Herz von Te Fiti zurückzubringen – auch wenn das bedeutet, sich alleine aufs gefährliche Meer hinauszuwagen.

Seht hier den neuen Sing Along Trailer zu Vaiana:

Vaiana - Sing Along Trailer (Deutsch) HD

Im Original wurde Vaiana von Auli'i Cravalho gesprochen und gesungen, während Dwayne Johnson den Gott Maui vertont hat. Cravalho wird in der Realverfilmung nicht als Vaiana zurückkehren, stattdessen hat Newcomerin Catherine Laga'aia die Rolle übernommen. Dwayne Johnson ist diesmal dagegen nicht nur als Maui zu hören, sondern erstmals auch zu sehen.

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Die Regie übernahm Musical-Spezialist Thomas Kail (Hamilton) nach einem Drehbuch von Dana Ledoux Miller (Vaiana 2) und Jared Bush (Zoomania). Ich hatte zum ersten Trailer-Release die Möglichkeit, mit Thomas Kail über den Vaiana-Realfilm zu sprechen. Dabei erklärte der Regisseur, dass sich Fans auf eine originalgetreue und authentische Umsetzung freuen – aber gleichzeitig einige gänzlich neue Szenen erwarten dürfen. Mehr dazu lest ihr hier.

Wann kommt Fantasy-Abenteuer Vaiana ins Kino?

In 3 Wochen ist es so weit und Vaiana wird in den Lichtspielhäusern eintreffen. Hierzulande startet das Fantasy-Abenteuer am 9. Juli 2026 im Kino.