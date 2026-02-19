Der meisterwartete Film des Jahres ist ein Sci-Fi-Abenteuer – er startet in 3 Wochen

Dieser Film könnte eines der großen Blockbuster-Highlights des Jahres werden. Das Sci-Fi-Abenteuer basiert auf einem Millionenbestseller und hat niemand geringeren als Ryan Gosling im Gepäck.

Kein anderer Film wurde von der Moviepilot-Community für das Jahr 2026 so viel vorgemerkt wie Der Astronaut - Project Hail Mary. Mit aktuell 212 Vorfreude-Stimmen der Moviepilot-Community schlägt das Sci-Fi-Abenteuer mit Ryan Gosling sogar Christopher Nolans kommendes Abenteuer-Epos Die Odyssee mit aktuell 204 Stimmen – und das will wirklich etwas heißen.

In wenigen Wochen ist es endlich soweit und die Bestseller-Verfilmung von Phil Lord und Christopher Miller erreicht uns auf der großen Kinoleinwand. Was ihr davor erwarten dürft, verraten wir euch in diesem Überblick.

Der Astronaut - Project Hail Mary: Darum geht's im Sci-Fi-Abenteuer mit Ryan Gosling

Der Astronaut dreht sich um den Lehrer für Naturwissenschaften Ryland Grace (Gosling), der eines Tages plötzlich an Bord eines Raumschiffes erwacht. Er hat keine Erinnerung daran, wie er dort hingekommen ist, geschweige denn, woraus seine Mission im Weltall besteht. Zwölf Lichtjahre von der Erde entfernt, kann er nach und nach zusammensetzen, was all das zu bedeuten hat.

Ryland ist tatsächlich der einzige Überlebende seiner Crew, die sich auf den Weg ins Sonnensystem von Tau Ceti gemacht haben. Auf der Erde droht die Sonne zu erlöschen und könnte eine damit einhergehende Eiszeit auslösen, die die Menschheit zerstören würde. Die Sonne von Tau Ceti hat die mysteriöse Substanz, die das Sonnensystem der Erde bedroht, aus unerfindlichen Gründen überstanden. So ist es nun an Ryland, hinter das Geheimnis zu blicken – und die Welt mit der gesamten Menschheit zu retten.

Mit Der Astronaut adaptieren Phil Lord und Chris Miller (Spider-Man: A New Universe) den gleichnamigen Roman von Andy Weir, der 2021 veröffentlicht wurde und seitdem zum internationalen Bestseller aufgestiegen ist. Weir zeichnet auch für den Roman Der Marsianer - Rettet Mark Watney verantwortlich, der 2015 erfolgreich von Ridley Scott mit Matt Damon in der Hauptrolle verfilmt wurde. Damals steuerte Drew Goddard das Drehbuch bei, der nun auch Der Astronaut für die Kinoleinwand adaptiert hat.

Wann kommt Der Astronaut - Project Hail Mary ins Kino?

Lange müssen wir uns nun nicht mehr gedulden, denn Der Astronaut - Project Hail Mary startet am 19. März 2026 in den deutschen Kinos. Der Film wird epische 156 Minuten lang sein. Die ersten Reaktionen auf den Film zeigen sich begeistert.

In der Hauptrolle erwartet uns Ryan Gosling, der bereits in seinem Film Aufbruch zum Mond einen Abstecher ins Weltall machen durfte und nächstes Jahr im kommenden Star Wars-Film Starfighter erneut Abenteuer in fernen Galaxien erleben darf. Neben Gosling sind in dem Film unter anderem der deutsche Schauspielstar Sandra Hüller (Anatomie eines Falls) sowie Ken Leung (Saw), Milana Vayntrub (Werewolves Within) und Liz Kingsman (Parlament) zu sehen.

