In 3 Wochen startet eine neue The Big Bang Theory-Serie: Sie entfesselt pures Sci-Fi-Chaos

Schon bald kommt bei HBO Max eine brandneue The Big Bang Theory-Serie ins Streaming-Abo. So haben Fans das Sitcom-Universum aber definitiv noch nie gesehen.

Seit dem Ende der Hit-Sitcom The Big Bang Theory ist das schräge Nerd-Universum schon um mehrere Serien reicher geworden. Nach den Spin-offs Young Sheldon und Georgie & Mandy steht jetzt die nächste neue TBBT-Serie in den Startlöchern. Mit Stuart Fails to Save the Universe können sich Fans auf richtig frischen Wind aus dem Franchise freuen.

Neue TBBT-Serie kommt zu HBO Max: Darum geht es in Stuart Fails to Save the Universe

Im kommenden Spin-off steht Comicladen-Besitzer Stuart Bloom (Kevin Sussman) im Mittelpunkt. Nachdem er ein Gerät von Sheldon und Leonard zerstört hat, ist Chaos im Multiversum ausgebrochen. Zusammen mit Denise (Lauren Lapkus), Bert Kibbler (Brian Posehn) und Barry Kripke (John Ross Bowie) muss er sich in verschiedene Realitäten begeben. Neben zahlreichen Herausforderungen und Gefahren trifft die Gruppe hierbei immer wieder alternative Versionen von bekannten Figuren aus dem Sitcom-Universum.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Stuart Fails to Save the Universe:

Stuart Fails to Save the Universe - S01 Trailer (Deutsch) HD

Im Gegensatz zum Sitcom-Ton der Hauptserie verzichtet Stuart Fails to Save the Universe komplett auf Publikumslacher auf der Tonspur. Stattdessen kommt der TBBT-Ableger als waschechte Science-Fiction-Serie voller CGI-Effekte daher. Dahinter stehen einmal mehr das vertraute Big Bang Theory-Team aus Chuck Lorre und Bill Prady sowie neuerdings Genre-Spezialist Zak Penn, der unter anderem am Drehbuch von Marvel's The Avengers beteiligt war.

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Wann genau startet Stuart Fails to Save the Universe bei HBO Max?

Ab dem 24. Juli 2026 streamt die 1. Staffel des Big Bang Theory-Ablegers bei HBO Max. Insgesamt erscheinen zehn Episoden, wobei nicht alle auf einmal, sondern im Wochentakt bei dem Streaming-Anbieter veröffentlicht werden.

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Jede Menge Science-Fiction erwartet Serien-Fans diesen Monat. Außerdem Remakes wie Amazons Elle (zu Natürlich Blond) und Stuart Fails to Save the Universe (als Ableger der Big Bang Theory) bei HBO Max. Netflix belebt wiederum Unsere kleine Farm neu und rockige Vampire begeistern bei MagentaTV.