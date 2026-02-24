In 37 Ländern auf Platz 1 bei Amazon Prime: Versaute Thriller-Serie, die ihr an einem Abend schauen könnt

In den Amazon-Charts dominiert eine Thriller-Serie, die die 56 Tage einer Beziehung nachvollzieht. Am Ende steht ein grausiger Mord.

Zwei Monate reichen aus, um aus Liebenden Feinde zu machen. So suggeriert es zumindest die Amazon-Thriller-Serie 56 Tage, die mit einer Mischung aus Erotik und mörderischer Spannung aktuell viele Fans findet. In 37 Ländern steht sie laut Flixpatrol auf Platz 1.

Thriller-Serie 56 Days auf Amazon Prime: Die Geschichte beginnt mit einem Mord

56 Days hat zwei Zeitebenen: In der Vergangenheit lernen sich Ciara (Dove Cameron) und Oliver (Avan Jogia) in einem Supermarkt kennen. Sie beginnen eine stürmische Beziehung miteinander – doch jeder verbirgt finstere Geheimnisse vor dem jeweils anderen.

In der Gegenwart macht die Bostoner Polizei einen grausigen Fund: In Olivers Badewanne liegt eine verwesende, zunächst nicht zu identifizierende Leiche. Die Wohnung ist verlassen. Die Ermittler Lee Reardon (Karla Souza) und Karl Conolly (Dorian Missick) müssen eine finstere Frage beantworten: Wer hat hier wen umgebracht?

56 Tage basiert auf Catherine Ryan Howards Roman 56 Days, unterscheidet sich aber stark von der Vorlage: Unter anderem wird die Handlung aus Irland in die USA verlegt. Auch die Auflösung im Finale haben die Amazon-Produzenten stark verändert.

So sehen aktuell die internationalen Amazon-Charts der Serien aus (Stand 24. Februar):

