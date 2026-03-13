In 4 Tagen geht das aktuell beste Sci-Fi-Epos weiter: Ich wollte nach Staffel 1 abbrechen und jetzt ist es meine Lieblingsserie

Die Sci-Fi-Serie For All Mankind ist einer der größten Geheimtipps für Genre-Fans. Jetzt steht die 5. Staffel des Weltraum-Epos kurz bevor – und hier gibt's den Ersteindruck.

Manche Serien brauchen einfach Zeit, bis sie ihr wahres Potenzial auszuschöpfen wissen. Doch wer hat inmitten Dutzender Serien-Neuheiten pro Woche überhaupt noch die Geduld, nach einem holprigen Start weiterzuschauen, während schon zehn neue Titel darauf warten, gebingt zu werden? Eine Serie abzubrechen, kann sich aber manchmal im Nachhinein als großer Fehler erweisen. So erging es mir zumindest im Fall von For All Mankind.

For All Mankind ist eine der besten Science-Fiction-Serien unserer Zeit und trotzdem immer noch viel zu unbekannt. Am 27. März startet bereits die 5. Staffel bei Apple TV. In diesem Artikel verrate ich euch, warum kein Sci-Fi-Fan For All Mankind ignorieren sollte – und für alle, die seit vier Staffeln mitfiebern, gibt's auch einen spoilerfreien Ersteindruck zu Staffel 5.

For All Mankind wird mit jeder Staffel mehr Sci-Fi und immer besser

Meine Beziehung zu For All Mankind hatte einen holprigen Start. Als die neue Sci-Fi-Serie von Battlestar Galactica-Showrunner Ronald D. Moore 2019 bei Apple TV startete, war meine Vorfreude enorm. Doch schließlich quälte ich mich durch eine dröge Pilotfolge, erfreute mich später an der spannenden alternativen Raumfahrtgeschichte und kam nach 10 Episoden zu dem Schluss: War ganz nett, aber eine weitere Staffel werde ich nicht schauen.

Dass For All Mankind mit den nächsten zwei Seasons jeweils auf etlichen Jahres-Toplisten landete, gab mir mit der Zeit zu denken: Hatte ich etwa einen Fehler gemacht und eine richtig gute Science-Fiction-Serie links liegen lassen? Mit dem nahenden Start der 4. Staffel konnte ich mich vor drei Jahren endlich dazu durchringen, ihr noch eine Chance zu geben. Und spätestens nach Staffel 3 stand für mich fest: Das ist ab sofort eine meiner Lieblingsserien!

Hier könnt ihr den Trailer zu For All Mankind Staffel 5 schauen:

For All Mankind - S05 Trailer (Deutsch) HD

Zu Beginn ist For All Mankind tatsächlich eher eine historische Dramaserie. Ausgehend von der Frage "Was wäre, wenn russische Kosmonauten zuerst auf dem Mond gelandet wären?" wird eine alternative Zeitlinie in den 1970ern erforscht. Hier schlagen die Entwicklung der Raumfahrt und der Wettlauf ins All eine andere Richtung ein. Erzählerischer Antrieb sind dabei persönliche Geschichten jener (meist trauriger) Menschen, die eingangs im Umfeld der NASA für ihre Träume, ihre Leidenschaften und das Ziel, die Menschheit in den Weltraum zu bringen, nacheifern und dafür Opfer bringen müssen.

Die Genialität von For All Mankind entfaltet sich jedoch erst mit der Zeit. Mit unaufhaltsamem Vorwärtsdrang springt die Handlung in jeder Staffel ein Jahrzehnt in die Zukunft und entwickelt sich zunehmend in ein mitreißendes Weltraum-Epos, das mit realistischen Raumfahrtszenen, schweißtreibenden Überlebenskämpfen im All und cleveren Sci-Fi-Ideen fesselt.

Eine epische Sci-Fi-Reise von der Erde bis zum Mars

Nach der ersten US-Mondlandung und einer Verlagerung der Konflikte des Kalten Kriegs auf den Erdtrabanten eröffnen sich völlig neue und faszinierende Möglichkeiten dieser Zukunftsvision. Großkonzerne steigen plötzlich in die Raumfahrtentwicklung ein, es gibt erste Gehversuche von Weltraumtourismus und schließlich bewegen wir uns in Richtung des Mars und dessen von herben Verlusten gezeichnete Besiedlung.

Obwohl das Worldbuilding stetig komplexer und die Science-Fiction-Aspekte ausufernder werden, fasziniert For All Mankind vor allem durch die Charaktere. Deren Konflikte und Träume werden durch die Jahrzehnte hinweg fortgetragen, während wir den Weltraum-Entdeckern von morgen beim Aufwachsen zusehen.

Berührend und teilweise herzzereißend ist dieses epische Familienporträt von Astronaut:innen, Ingenieur:innen und Wissenschaftler:innen. Im Kern behält sich die Sci-Fi-Serie dabei stets eine humanistische Botschaft vor, wenn Menschen unterschiedlichster Nationen zusammenkommen, um gemeinsam höhere Ziele (wie der Titel verrät: für die gesamte Menschheit) erreichen zu können.

Doch nun die große Frage: Lohnt sich auch For All Mankind Staffel 5? Und kann sie das hohe Level der vorherigen Seasons halten?



For All Mankind Staffel 5 begeistert mit Marskonflikten und neuen Sci-Fi-Horizonten

In der 5. Staffel befinden wir uns mittlerweile im Jahr 2012 – also 43 Jahre nach der ersten Mondlandung und ein Jahrzehnt nach dem Asteroidendiebstahl durch die Marskolonist:innen. Die Erde spielt als Handlungsort kaum noch eine Rolle und die gewachsene Marskolonie Happy Valley wird zum Dreh- und Angelpunkt der Geschehnisse, die im Zuge eines Mordfalls auf der Oberfläche des roten Planeten dramatische Ausmaße annehmen.

Während der Mars-Krimi und brodelnde gesellschaftliche Spannungen fesseln, erweitert Staffel 5 For All Mankind auch um frische Coming-of-Age-Elemente, wenn die mittlerweile dritte Figurengeneration stärker in den Fokus der Sci-Fi-Erzählung rückt. Doch erst wenn die Plotfäden der von Alex Baldwin (Sean Kaufman) angeführten Mars-Millennials und der mörderischen Verschwörung ineinanderlaufen, entfaltet Staffel 5 ihr wahres Spannungspotenzial. Der Mars wird zum politischen Dampfkochtopf, der jeden Moment explodieren könnte – und wird.



Eine Rebellion gegen Fremdbestimmung durch die Erdnationen verwandelt Happy Valley zum Schauplatz eines fesselnden Kampfes um die Existenz und Heimat der Marsianer. Inmitten eines brodelnden Bürgerkriegs verliert For All Mankind glücklicherweise nicht ihren Entdeckerdrang und den Traum von Fortschritt aus den Augen. Ja, die Marskonflikte sind verdammt spannend, doch die Suche nach Leben im Weltall und eine daraus entspinnende Forschungsmission bringen den Raumfahrt-Gedanken der Serie wieder auf Kurs.

Am einnehmendsten ist For All Mankind, wenn wir gemeinsam mit den Figuren von den Möglichkeiten einer noch aufregenderen Science-Fiction-Zukunft träumen können – und mitfiebern, dass gesellschaftliche, wirtschaftliche oder politische Konflikte diese Träume nicht voreilig zum Platzen bringen. For All Mankind ist damit in Staffel 5 weiterhin eine der besten Sci-Fi-Serien, die es aktuell zu sehen gibt – und markiert mit der wohl emotionalsten Episode der gesamten Serie einen frühen Höhepunkt der neuen Folgen.

Trotz vieler neuer Charaktere und frischer Genre-Ansätze bleibt eine Sache auch in Staffel 5 beim Alten: Am Ende jeder Episode wollt ihr direkt die nächste bingen.

Die 10 Folgen der 5. Staffel von For All Mankind werden ab dem 27. März 2026 wöchentlich immer freitags bei Apple TV veröffentlicht. Grundlage für den Ersteindruck zu Staffel 5 sind die ersten 8 Episoden.

