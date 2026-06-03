In 4 Tagen kehrt eine der besten Sci-Fi-Serien zurück: Staffel 3 begeistert mit Mysterien und Spannung über 350 Jahre hinweg

Eine der besten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre ist zurück: Silo Staffel 3 startet diese Woche bei Apple TV. Doch ist die Rückkehr in die Bunker-Dystopie erneut gelungen?

Science-Fiction-Serien über postapokalyptische Bunker-Geheimnisse sind im Trend. Während bei Amazon die Videospiel-Adaption Fallout zum Hit wurde und Disney+ mit dem Mystery-Thriller Paradise fesselt, findet ihr die beste Untergrund-Serie hingegen bei Apple TV. Die Rede ist natürlich von Silo, die am 3. Juli 2026 mit Staffel 3 zurückkehrt.

Silo Staffel 3, die ich bereits komplett vorab schauen durfte, ist erneut ein Sci-Fi-Triumpf. Was die neuen Episoden der Verfilmung von Hugh Howeys Silo-Romanen anders und vielleicht besser machen? Das verrate ich euch in meiner Staffelkritik.



Sci-Fi-Highlight: Silo Staffel 3 springt 350 Jahre durch die Zeit

Mit einem dramatischen Cliffhanger und einem weiteren Mega-Twist ließ uns die 2. Staffel zurück: Juliettes (Rebecca Ferguson) und Bernards (Tim Robbins) feurige Begegnung in der Schleuse des Silos sowie ein Zeitsprung mehrere Jahrhunderte zurück in die Zeit vor der Apokalypse. Ausgehend von diesen zwei Enden teilt sich die Sci-Fi-Serie in Staffel 3 nun in zwei parallel verlaufende Storylines auf, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Falls ihr euch nicht mehr an alle Details der bisherigen Ereignisse erinnert: Kein Problem, das kann Juliette auch nicht. Die ehemalige Silo-Ermittlerin hat die Feuerdekontaminierung in der Schleuse zwar überlebt, leidet fortan aber an schwerem Gedächtnisverlust. Sie erkennt nicht mal ihre engsten Verbündeten. Von der Silo-Bevölkerung zur neuen Bürgermeisterin gewählt, steht Juliette ein weiteres Mal inmitten geheimer Verschwörungen und gesellschaftlicher Spannungen nach der vereitelten Rebellion.

Hier könnt ihr den Trailer zu Silo Staffel 3 schauen:

Silo - S03 Trailer (Deutsch) HD

Während in Silo 18 die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht, folgen wir um die 350 Jahre zuvor dem Kongressabgeordneten Daniel Keene (Ashley Zukerman) und der Journalistin Helen Drew (Jessica Henwick), die ominösen Militäroperationen und Regierungsgeheimnissen auf die Spur kommen. Deren Ausmaße werden die Postapokalypse, wie wir sie kennen, maßgeblich formen.

Während diese Origin Story teilweise auf Ereignissen aus High Howeys 2. Silo-Roman Level basiert, beschreitet Showrunner Graham Yost vor allem mit den Geschehnissen um Silo 18 eigene Wege fernab der Vorlage (darin kommt Juliette nur ganz kurz vor). Somit bleibt Staffel 3 auch für Buchfans stets überraschend, wenn schockierende Enthüllungen und Wendungen an unerwarteten Stellen offenbart werden.

Silo Staffel 3 teilt sich in zwei Serien auf – und das ist nicht immer gut

Nach Staffel 2 setzen auch die neuen Folgen auf zwei im Wechsel verlaufende Erzählebenen, die diesmal zwei grundverschiedene, aber thematisch clever verknüpfte Geschichten sind. Dieser Wechsel zwischen Dystopie-Mystery und politischem Verschwörungs-Thriller bringt eine ganz neue Dynamik in die Sci-Fi-Serie und lässt direkt eine Verbesserung gegenüber der vorherigen Runde erkennen. Endlich bekommt Juliette – und damit auch Rebecca Ferguson – wieder mehr zu tun.

Der spannende Blick auf die Ursprünge zahlreicher Silo-Geheimnisse und die tonalen Brüche der zwei Storylines funktionieren leider nicht immer. Sequenzen in der Vergangenheit reißen aus der klaustrophobischen Atmosphäre der Silos und drosseln das Erzähltempo regelmäßig. Diese Story um Daniel und Helen kommt außerdem teilweise nur schleppend voran, wenn sich das Duo beispielsweise fast eine komplette Folge nur in einem selbstfahrenden Auto befindet.



Doch unsere Geduld wird vollends belohnt. Während Juliettes Story so fesselnd wie seit der ersten Staffel nicht mehr ist, zieht das Tempo der Ursprungsgeschichte um Daniel Keene im späteren Verlauf dramatisch an. Die unausweichliche Kollision dieser zwei 350 Jahre auseinanderliegenden Geschichten zählt schon jetzt zu den aufregendsten Serienerlebnissen des Jahres.



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Silo ist mit Staffel 3 wieder eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahres

Auch in Staffel 3 ist die Sci-Fi-Serie wieder visuell beeindruckend inszeniert. An den zahlreichen praktischen Sets kann man sich einfach nicht sattsehen, wobei diesmal dunkle Minenschächte und Bauaufzüge als neue Transportmöglichkeiten innerhalb des Silos frische Ideen einbringen. Ohne Spoiler: Zum Finale hin bricht Silo nochmal mit der etablierten Ästhetik und überrascht mit eindrucksvollen neuen Orten auf mehreren Zeitebenen.

Mystery-Fans kommen in Staffel 3 voll auf ihre Kosten. Nicht nur liefert die Serie zahlreiche Antworten auf lang gehütete Geheimnisse. Auch wird jede Erkenntnis stetig um neue Rätselebenen erweitert. Hinter so gut wie jeder Antwort versteckt sich eine noch wahnsinnigere Enthüllung, die den bisherigen Kontext in ein komplett neues Licht rückt. Mit cleveren Perspektiverschiebungen erschafft Staffel 3 eine einnehmende Mystery-Sogwirkung voller Überraschungen, wenn zahlreiche Geschehnisse neu kontextualisiert werden.

Egal, ob Juliettes graduelle Wandlung von einer erinnerungsleeren Hülle zurück zu ihrem störrischen Selbst oder die plötzlich umgekehrte Dynamik innerhalb der Familie Sims (Common und Alexandria Riley): Silo begeistert wieder mit einem großen Ensemble an komplexen (alten wie neuen) Charakteren, die sich im Angesicht drohender Krisen – von Plänen einer Massenamnesie durch Wasservergiftung über schwindende Ressourcen bis zur Gefahr einer kompletten Silo-Auslöschung – unerwartet entwickeln.

In Staffel 3 beweist sich Silo erneut als erstklassige Science-Fiction-Unterhaltung mit starkem Worldbuilding und fiesen Cliffhangern am Ende jeder Folge. Vor allem das Finale fährt eine der spannendsten Sequenzen der Serie auf und lässt uns mit der Erkenntnis zurück: Die finale 4. Staffel kann gar nicht schnell genug kommen.

Die 10 Folgen der 3. Staffel von Silo werden ab dem 3. Juli 2026 wöchentlich immer freitags bei Apple TV+ veröffentlicht. Grundlage für diesen Serien-Check ist die komplette Staffel.

