In 4 Tagen kehrt eine der besten Thriller-Serien zu Amazon Prime zurück – Fans haben 10 Jahre gewartet

In wenigen Tagen erwartet uns die 2. Staffel einer starken Thriller-Serie bei Prime Video, die nach fast 10 Jahren überraschend fortgesetzt wird. In der Hauptrolle ist Marvel-Star Tom Hiddleston zu sehen.

Mit einer Wertung von 7,6 von 10 Punkten bei über 1.400 Stimmen zählt The Night Manager bis heute zu einer der am besten bewerteten Thriller-Serien auf Moviepilot. Obwohl die Serie mit Marvel-Star Tom Hiddleston bei ihrem Start im Jahr 2016 zahlreiche Fans begeistern konnte, wurde es zunächst still um den Bond-Ersatz.

Bis uns 2023 plötzlich die überraschende Nachricht erreichte, dass eine 2. Staffel tatsächlich in Planung ist. Jetzt ist es endlich so weit und wir werden die neuen Folgen bald auf unseren heimischen Bildschirmen erleben dürfen. The Night Manager Staffel 2 startet in wenigen Tagen bei Amazon Prime Video.

The Night Manager kehrt mit Staffel 2 zurück: Darum geht's in der Thriller-Serie bei Prime Video

The Night Manager dreht sich um den titelgebenden Nachtmanager Jonathan Pine (Tom Hiddleston), der als Undercover-Agent für den MI6 arbeitet. Jonathan musste in Staffel 1 das Vertrauen des Waffenhändlers Richard Onslow Roper (Hugh Laurie) gewinnen, wodurch der ehemalige Soldat zwischen die Fronten eines unerbittlichen Krieges geriet. Schließlich musste er sich die Frage stellen: Welche Seite ist die richtige?

In Staffel 2 leitet Jonathan mittlerweile als MI6-Agent Alex Goodwin eine Überwachungseinheit in London. Eines Tages gerät er mit dem kolumbianischen Geschäftsmann Teddy Dos Santos (Diego Calva) aneinander. Um dessen Waffengeschäfte zu infiltrieren, erhält er Unterstützung von der Geschäftsfrau Roxana Bolanos (Camila Morrone). Gemeinsam werden sie immer tiefer in eine Verschwörung hineingezogen, die ganz Kolumbien zu destabilisieren droht.

Neben Tom Hiddleston kehren auch bekannten Gesichter wie Olivia Colman als Angela Burr, Alistair Petrie als Sandy Langbourne, Douglas Hodge als Rex Mayhew, Michael Nardone als Frisky und Noah Jupe als Daniel Roper aus Staffel 1 zurück.

Wann kommt The Night Manager Staffel 2 zu Prime Video?

Die ersten drei Folgen von The Night Manager Staffel 2 werden ab dem 11. Januar 2026 bei Amazon Prime Video im Abo als Stream zur Verfügung stehen. Die weiteren drei Folgen der Staffel erscheinen immer sonntags im Wochentakt. Das Staffelfinale steht somit ab dem 1. Februar 2026 bei Prime Video bereit.

