In 4 Tagen kommt die größte Fantasyserie überhaupt zu Netflix – mit 327 Folgen für den ultimativen Mega-Binge

Mit 15 Staffeln gilt Supernatural als die am längsten laufende Fantasyserie überhaupt. Alle 327 Episoden des Mystery-Epos kommen diese Woche zu Netflix.

Schon über 20 Jahre ist es her, dass die Brüder Sam und Dean Winchester das erste Mal in ihrem 1967er Chevrolet Impala durch das amerikanische Hinterland reisten, um übernatürliche Wesen zur Strecke zu bringen. Seitdem hat Supernatural Generationen von Serienfans geprägt, die das epische Fantasy-Abenteuer mit Horroreinschlag ins Herz geschlossen haben.

Wer die Serie bisher noch nicht kannte oder unbedingt mal wieder schauen möchte, kann das in wenigen Tagen nachholen. Supernatural kommt mit allen 327 Episoden am 1. Februar 2026 zu Netflix.



Fantasy-Serie bei Netflix: Darum geht's in Supernatural

Die im Bereich der Dark Fantasy angesiedelte Serie folgt den Erlebnissen der Brüder Sam (Jared Padalecki) und Dean (Jensen Ackles), die gemeinsam Dämonen, Geister und andere übernatürliche Monster jagen. Nachdem das Winchester-Duo anfangs noch urbanen Legenden auf der Spur war, entwickelte sich Supernatural mit der Zeit von einer Horrorserie in ein düsteres Fantasy-Epos über die Konflikte zwischen Himmel und Hölle, Apokalypsen und Parallelwelten.

Supernatural vermischt für sich stehende Monster-of-the-Week-Episoden mit seriellen Folgen, die eine größere Geschichte voranbringen und das Publikum tiefer in die reichhaltige Mythologie eintauchen lassen. Im Verlauf von 15 Staffeln überrascht die Serie zudem immer wieder mit kreativen Ideen und witzigen Einfällen. Egal, ob Musical-Folge, ein animiertes Scooby-Doo-Crossover oder Meta-Episoden, in denen sich Supernatural selbst aufs Korn nimmt: Langeweilig wird es nie.

Mit über 320 Episoden hat sich Supernatural den Titel als längste Fantasyserie überhaupt verdient. Von der Moviepilot-Community wurde die Serie mit einer Durchschnitts-Wertung von hervorragenden 8 Punkten versehen. In unserem großen Moviepilot-Ranking der besten Fantasyserien des Jahrtausends schaffte es Supernatural sogar auf Platz 11.



Die Serie kam zwischen 2005 und 2020 auf insgesamt 15 Staffeln und brachte mit Supernatural: The Animation und The Winchesters sogar zwei Spin-offs hervor. Die zwei angedachten Ableger Supernatural: Bloodlines und Wayward Sisters wurden zwar innerhalb der Hauptserie mit Pilot-Folgen vorbereitet, kamen aber schlussendlich nie zustande.

Supernatural-Fans erwartet bald eine Reunion der drei größten Stars

Nachdem Supernatural erst vergangenes Jahr ihr 20. Jubiläum gefeiert hat, können sich Fans schon in diesem Frühling auf eine ganz besondere Reunion freuen, die Jensen Ackles, Jared Padalecki und Misha Collins wieder zusammenbringt. Ein Wiedersehen mit den Charakteren Dean, San und Castiel gibt es leider nicht. Stattdessen sind alle drei Schauspieler wieder in einer Serie zu sehen: in der Finalstaffel der Superhelden-Serie The Boys.

Die von Supernatural-Schöpfer Eric Kripke erschaffene Amazon-Serie The Boys hat schon einige aus dem Mystery-Vorgänger bekannte Stars in neuen Rollen untergebracht. Nachdem Jensen Ackles bereits als ruppiger Superheld Soldier Boy zu sehen war (und sogar bald eine eigene Spin-off-Serie bekommt), werden in der finalen 5. Staffel demnächst auch Jared Padalecki und Misha Collins in Gastrollen zu sehen sein.

Winchester-Fans dürfen nun darauf hoffen, dass alle drei Supernatural-Stars auch gemeinsam in Szenen zu sehen sein werden. Die finale Staffel von The Boys startet am 8. April 2026 bei Amazon Prime Video.