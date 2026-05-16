In 4 Tagen startet die aufregendste Marvel-Serie seit Langem: So gut ist Spider-Noir mit Nicolas Cage als Spider-Man

Die Amazon-Serie Spider-Noir verwandelt Nicolas Cage in einen etwas anderen Spider-Man. Als grimmiger Detektiv schwingt er sich durch das New York der 30er Jahre. Klingt komisch, ist aber richtig gut.

Nicolas Cage ist Spider-Man. Was nach einer der wahnwitzigsten Ideen aus dem Comic-Multiversum klingt, ist tatsächlich Realität geworden. Nach seinem stimmlichen Auftritt als Film-Noir-Spidey im Animationsfilm Spider-Man: A New Universe führt Marvels einstiger Ghost Rider jetzt auch die Live-Action-Serie Spider-Noir als bisher ungewöhnlichste Version des Spinnenmanns an.

Ab dem 27. Mai schwingt sich Nicolas Cage bei Amazon Prime als zynischer Detektiv mit Superkräften durch das New York der 1930er Jahre. Ich durfte bereits alle acht Episoden vorab schauen und verrate euch in meinem Serien-Check, warum die experimentelle Marvel-Serie sofort auf die Watchlist gehört.

Ein Spider-Man-Krimi in zwei Versionen: Das erwartet euch in Spider-Noir

Von Peter Parker fehlt in Spider-Noir jede Spur, denn in diesem Universum ist einiges anders. Stattdessen nimmt ein Mann namens Ben Reilly (Cage) den Platz als Netzschwinger namens Die Spinne ein. Wir befinden uns in New York zur Zeit der Großen Depression, fünf Jahre nachdem die Spinne ihre große Liebe verlor und das Heldendasein an den Nagel hing. Ohne Beschützer verfiel die Metropole der Kriminalität, vor allem dem irischen Gangster Silvermane (Brendan Gleeson), der ungestraft jeden ermordet, der sich ihm in den Weg stellt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spider-Noir schauen:

Spider-Noir - S01 Finaler Trailer Schwarz-Weiß (Deutsch) HD

Ben Reilly ist mittlerweile ein desillusionierter Privatermittler, der seine kleine Detektei mit langweiligen Ehebruchsfällen über Wasser hält. Doch zwei neue Aufträge lenken sein Schicksal in eine neue Richtung. Einerseits soll er einen Mann aufspüren, der vor Bens Augen schließlich in Flammen aufgeht. Weniger mysteriös ist der Wunsch eines Mannes, der Beweisfotos für die Untreue seiner Ehefrau Cat Hardy (Li Jun Li) fordert. Das Problem: Die grazile Lounge-Sängerin ist gar nicht seine Frau, sondern Eigentum des ruchlosen Silvermane und eine enigmatische Femme fatale.

An der Seite seines Reporterkumpels Robbie Robertson (Lamorne Morris) und seiner Sekretärin Janet (Karen Rodriguez) stapft Ben Reilly schnurstracks in eine komplexe Verkettung von Verrat, Intrigen und geheimnisvollen Experimenten hinein. Warum tauchen plötzlich überall Ganoven mit Superkräften auf? Und wer trachtet Silverman nach dem Leben? So sehr es der abgehalfterte Detektiv auch hasst: Um diesen Fall aufklären zu können, muss die Spinne wieder aktiv werden.

Spider-Noir hat abseits der ungewöhnlichen Mixtur aus Noir-Krimi und Superheldengeschichte eine weitere Besonderheit. Die Amazon-Serie wird in zwei Versionen veröffentlicht: in Schwarz-Weiß und in Vollfarbe. Inhaltlich gibt es keine Unterschiede. Ich kann euch allerdings nur raten, für eure erste Seriensichtung die Version "authentisches Schwarz-Weiß" zu wählen. Diese stellt nicht nur die ursprüngliche künstlerische Intention von Serienschöpfer Oren Uziel dar – und visualisiert Themen graustufiger Moral ohne klare Helden oder Schurken. Auch macht sie das Marvel-Experiment zu einer ganz besonderen Seherfahrung.

Spider-Man schwingt sich durch die Filmgeschichte

Wer spektakuläre Superhelden-Action, Comic-typische Überraschungen oder wahnsinnige Enthüllungen sucht, ist bei Spider-Noir an der falschen Adresse. Denn bis auf ein paar seltene Ausnahmen haben wir es hier mit einer klassischen Noir-Detektivgeschichte mit vereinzelt übernatürlichen Elementen zu tun. Die Atmosphäre und die Darstellung des Manhattan der 30er erinnern mitunter an den DC-Klassiker Batman: The Animated Series.

Vom hartgesottenen PI und einer verführerischen Femme fatale bis zu verqualmten Bars und langgezogenen Schatten, die sich durch dunkle Gassen ziehen: Spider-Noir ist eine Noir-Pastiche durch und durch. Nachdem sich die ersten drei Folgen vor allem um die Intrigen im Gangster-Umfeld von Silvermane drehen, verwandelt sich die zuerst kompromisslose Krimi-Story in einen Mystery-Plot mit stärkeren Comic-Einflüssen. Der pulpige Noir-Ansatz ist dabei aber kein Gimmick, sondern die Kernessenz der Serie, die sich bis zum Ende durchzieht und im Verlauf der acht Folgen kleinere Genre-Ausflüge zum Kriegsfilm, Horror-B-Movie oder auch mal eine Screwball-Comedy unternimmt.

Als liebevolle Hommage an das Noir-Genre steckt jede Folge voller visueller Einflüsse und Referenzen an klassische Schwarz-Weiß-Filme der 40er und 50er Jahre – von John Hustons Die Spur des Falken bis zu Orson Welles' Die Lady von Shanghai (inklusive einer gewissen Spiegelszene). Visuell ist die Serie dadurch eines der aufregendsten Marvel-Projekte seit Langem. Kontrastreiches Schwarz-Weiß, zeitgenössische Lichtsetzung und kreative Kameraeinstellungen (mit unzähligen Dutch Angles und Split Diopter Shots) erschaffen eindrucksvolle Bilder, die mich immer wieder staunen lassen, dass ich hier gerade eine Marvel-Serie schaue.

Spider-Noir sieht einfach fantastisch aus, weshalb ich die ansonsten recht dünne Geschichte leicht verzeihen kann. Abseits des visuellen Sehgenusses überzeugt die Serie aber auch als ungewöhnliche Spider-Man-Interpretation. Und das haben wir vor allem einer Person zu verdanken: Nicolas Cage.

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Nicolas Cages Spielfreude ist ansteckend: Lohnt sich Amazons Spider-Noir?

Nicolas Cage verzückt uns nicht nur mit seiner genüsslichen Humphrey Bogart-Imitation als niedergeschlagener Detektiv, der sich nach dem Motto "Wer keine Macht hat, trägt auch keine Verantwortung" vom Heldsein fernhalten will. Wenn Ben Reilly im Zuge seiner Ermittlungen in unterschiedliche Personas schlüpft, lässt Cage seiner ungezügelten Spielfreude freien Lauf und erschafft als kauziger Klempner Pete und andere Alter Egos einige genüssliche Comedy-Szenen.

Auch wenn Nicolas Cages Ben Reilly weit entfernt von dem uns bekannten Marvel-Charakter Peter Parker ist, empfiehlt er sich jedoch als fantastischer Spider-Man. Egal, ob die Spinne gerade Gangster mit Netzen befeuert oder sich mit Schurken wie Megawatt, Tombstone und Sandman prügelt: Bens loses Mundwerk liefert die gleichen frechen Kommentare, die wir von einem Spider-Man erwarten würden, wodurch die wenigen Kampfszenen fast immer überraschend witzig gestaltet sind.

Im Gegensatz zu allen bisherigen Live-Action-Spinnen wählt Nicolas Cage den wahnsinnigsten Ansatz für eine Spider-Man-Interpretation, wie nur Nicolas Cage sie sich ausdenken könnte. So stellt er sich Ben Reilly als eine mutierte Spinne vor, die ihre Arachniden-Gene zu unterdrücken und sich als Mensch zu tarnen versucht – inklusive herrlich durchgeknallter Overacting-Momente.

Es ist erstaunlich, wie gut der Mix aus Noir-Film und Spider-Man-Motiven – wie etwa der Konflikt des fehlenden Gleichgewichts zwischen Privatperson und Superheld – funktioniert. Wenn Ben Reilly einfach nur Ben Reilly sein will, während die Stadt New York einen Retter wie die Spinne bitter nötig hat, geht das auf Dauer schief.

Ganz im Sinne der eindeutigen Film-Noir-Vorbilder ist Spider-Noir im Vergleich zu moderner Serienunterhaltung vielleicht nicht besonders tiefgründig oder anspruchsvoll. Dafür ist die neue Marvel-Serie ein visuell berauschendes Erlebnis, das einfach Spaß macht – und hoffentlich noch viele weitere Fälle für Spinnendetektiv Ben Reilly und sein Team hervorbringt.

Spider-Noir steht ab dem 27. Mai 2026 bei Amazon Prime Video zum Streamen bereit. Grundlage für diesen Serien-Check sind alle acht Episoden.

