In 4 Tagen startet eine der größten Science-Fiction-Serien des Jahres: Ein postapokalyptischer Thriller, der auf Netflix für Furore sorgen wird

Mit Haus des Geldes schufen sie eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt. Jetzt stehen die Schöpfer mit einer brandneuen Serie in den Startlöchern.

Gleich drei Staffeln der spanischen Serie Haus des Geldes haben es in die All Time Top 10 der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serien bei Netflix geschafft. Jetzt stehen die Kreativen Esther Martínez Lobato und Álex Pina mit einer brandneuen Serie in den Startlöchern, die die besten Zutaten dafür mitbringt, einmal mehr ein großer Hit bei Netflix zu werden. Denn in Der Milliardärsbunker treffen packende Thriller-Elemente auf dystopische Sci-Fi.

Nach Haus des Geldes: Sci-Fi-Thriller Der Milliardärsbunker kommt zu Netflix

Der Milliardärsbunker spielt in der nahen Zukunft, wo der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist. Ein paar Milliardäre können der globalen Katastrophe entgehen, indem sie in einen riesigen Luxusbunker eingeladen werden. Von dort können sie auf Bildschirmen den Untergang der Welt vor den Toren mitverfolgen, ohne selbst betroffen zu sein.

Der Bunker scheint zunächst die perfekte Lösung zu sein, denn dort fehlt es von Restaurants über Bars und Sportanlagen an nichts, was es zum Leben braucht. Doch der Alltag ohne Sonnenlicht auf engstem Raum beginnt, den Bewohner:innen zu schaffen zu machen – besonders, als es immer mehr werden. Konflikte und Intrigen stehen fortan an der Tagesordnung.

Vor der Kamera haben Esther Martínez Lobato und Álex Pina unter anderem folgende Namen versammelt:

Die Regie übernahmen die ebenfalls für Haus des Geldes bekannten Regisseure Jesús Colmenar und David Barrocal sowie José Manuel Cravioto (Rache – Bound to Vengeance).

Wann kommt Sci-Fi-Thriller Der Milliardärsbunker zu Netflix?

Lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, bis die neue Serie der Haus des Geldes-Macher bei Netflix eintrifft. Der Milliardärsbunker zieht am 19. September 2025 ins Programm des Streamers ein. Die 1. Staffel umfasst acht Folgen, die auf einen Schlag bei Netflix erscheinen.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor auf unserer Schwesternseite Espinof erschienen.