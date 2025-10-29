In 4 Wochen beginnt das Ende der größten Netflix-Serie aller Zeiten: Sie schafft, was noch keine Serie des Streamers geschafft hat

Diese Serie war in den letzten 9 Jahren eines der großen Aushängeschilder von Netflix. In wenigen Wochen wird ihr Ende eingeläutet, das sich auf noch nie dagewesenes Terrain wagt.

2016 ist Stranger Things bei Netflix an den Start gegangen und hat Serien im Streaming-Programm zu großem Event-Fernsehen gemacht. Neun Jahre später soll der Mysterythriller mit Millie Bobby Brown, Winona Ryder und Co. schließlich sein großes Finale bekommen. Während Fans seit über drei Jahren auf die neue und letzte Staffel der Serie warten, wird dieser Abschluss für Netflix bisher ungesehene Ausmaße annehmen: Denn die allerletzte Folge soll sogar im Kino laufen.

Stranger Things endet mit Staffel 5: Das große Netflix-Finale rückt näher

Auch wenn für Fans über drei Jahre vergangen sind, setzt die 5. Staffel eineinhalb Jahre nach den Ereignissen aus Staffel 4 an. Darin haben sich unsere Kleinstadtheld:innen ins Upside Down begeben, wo sie Max (Sadie Sink) aus den Fängen von Vecna (Jamie Campbell Bower) befreiten konnten.

Doch Vecna ist noch lange nicht besiegt und stellt auch all die Monate später eine große Bedrohung dar. So machen sich Elfie (Millie Bobby Brown) und Co. daran, den Oberbösewicht aufzuspüren und ein für allemal zu besiegen. Die Regierung hat jedoch andere Pläne und stellt ihnen gleich mehrere Stolpersteine in den Weg.

Während wir uns in Staffel 5 auf alle wichtigen Rückkehrer:innen der Serie freuen dürfen, unter denen sogar ein verstorbener Fanliebling aus Staffel 1 ist, hat das große Finale gleich mehrere Neuzugänge in Petto. Darunter ist Terminator-Legende Linda Hamilton, die als knallharte Soldatin Dr. Kay zu drastischen Mitteln greift.

Absolutes Netflix-Novum: Das Stranger Things-Finale kommt ins Kino

Dass Netflix auf Blockbuster angelegte Filme für einen limitierten Lauf ins Kino bringt, haben Titel wie Glass Onion: A Knives Out Mystery, A House of Dynamite oder Frankenstein längst vorgemacht. Serienepisoden des Streamers haben es bisher jedoch nur bei Filmfestivals auf die große Leinwand geschafft. Das soll Stranger Things jetzt ändern.

Die große, etwa zwei Stunden lange Finalepisode der Serie, soll in den USA und Kanada pünktlich zur Veröffentlichung am 31. Dezember 2025 auch in ausgewählte Kinos kommen. Damit beschreitet Netflix für seine größte Serie völlig neues Terrain. Die Duffer-Brüder, die als Schöpfer hinter Stranger Things stehen, haben sich schon lange für eine Kinoauswertung ihrer Produktionen ausgesprochen. Das soll auch einer der Gründe gewesen sein, warum sie nächstes Jahr von Netflix zu Paramount wechseln, wo ihnen vermehrt Kinoproduktionen ermöglicht werden.

Mehr zu Stranger Things:

Deutsche Fans haben hier jedoch wahrscheinlich das Nachsehen. Anders als KPop Demon Hunters, der nach seinem Lauf in den USA übers Halloween-Wochenende tatsächlich auch in Deutschland ins Kino kommen wird, ist eine Kinoauswertung des Stranger Things-Finales hierzulande eher unwahrscheinlich. Das dürfte mit der Zeitverschiebung zu tun haben – denn in Deutschland ist das Finale erst am 1. Januar 2026 ab 2:00 Uhr morgens zu sehen, anstatt wie in den USA gemütlich um 17:00 Uhr des Vorabends. Vielleicht erwartet Fans aber doch noch eine unverhoffte Überraschung. Wir dürfen gespannt sein ...

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

Wo wir das Stranger Things definitiv zu sehen bekommen werden, ist bei Netflix. Dort startet Staffel 5 in drei Teilen zu folgenden Daten:

Teil 1 (Folge 1-4): 27. November 2025 , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 2 (Folge 5-7): 26. Dezember 2025 , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 3 (Folge 8): 1. Januar 2026, 2:00 Uhr morgens

