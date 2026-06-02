In 4 Wochen geht eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit weiter: Erster Trailer entfesselt Apokalypse, die selbst Fallout in den Schatten stellt

Eine der fesselndsten Sci-Fi-Apokalypsen und Fallout-Konkurrenten überhaupt kehrt bald zurück. Der erste lange Trailer zu Staffel 3 zeigt den großen Zeitsprung, den Fans schon jetzt mit Spannung erwarten.

Von guter Sci-Fi kann man nie genug bekommen. Das beweisen nicht nur Fallout, sondern auch zwei Staffeln Silo, die mit Rebecca Ferguson eine der besten Science-Fiction-Geschichten der letzten Jahre entwerfen. Jetzt soll bald Staffel 3 mit einem großen Zeitsprung zurückkehren. Hier ist der erste lange Trailer.

Schaut hier den Trailer zu Silo Staffel 3:

Silo - S03 Trailer (Deutsch) HD

Die 3. Staffel des Sci-Fi-Highlights Silo zeigt die Anfänge der Verschwörung

Silo dreht sich um die Technikerin Juliette (Ferguson), die in einer finsteren Zukunft aufwächst: Eine toxische Atmosphäre hat die Menschheit dahingerafft, nur 10.000 Überlebende gibt es, und die fristen ihr karges Dasein in einem unterirdischen Silo.

Doch bald schon erschüttern Zwischenfälle die letzte Zuflucht der Menschheit mit ihren 144 Stockwerken. Als Juliette Nachforschungen anstellt, stößt sie auf eine gigantische Verschwörung, die sie an die Planetenoberfläche zwingt.

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Schon der erste kurze Teaser enthüllte den Zeitsprung von etwa 350 Jahren, der die Anfänge der Verschwörung und der Silo-Konstruktion erklären soll. Wie die bisherige Story andeutet, könnte ihr finsterer Hintergrund selbst die Wendungen der Fallout-Handlung in den Schatten stellen.

Wann kehrt der Fallout-Konkurrent Silo mit Staffel 3 zurück?

Silo kehrt am 3. Juli 2026 mit Staffel 3 der Serie auf Apple TV+ zurück.

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