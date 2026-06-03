In 4 Wochen geht eine der erfolgreichsten Netflix-Reihen weiter: Teil 1 und 2 wurden über 80 Millionen Mal geschaut

Vor sechs Jahren ist der Startschuss für ein abenteuerliches Krimi-Franchise bei Netflix gefallen, das zum zweiten Standbein von Stranger Things-Star Millie Bobby Brown wurde. In wenigen Wochen geht es endlich weiter.

Als Eleven in Stranger Things ist Millie Bobby Brown 2016 weltberühmt geworden, doch seit sechs Jahren ist sie auch das Gesicht eines weiteren großen Netflix-Franchise: Enola Holmes. Die Reihe hat bisher zwei erfolgreiche Filme auf dem Streamer hervorgebracht, die laut What's on Netflix insgesamt über 80 Millionen Mal gestreamt wurden.

Seit Enola Holmes 2 sind nun bereits vier Jahre ins Land gegangen, doch in wenigen Wochen geht die Geschichte der Detektivin endlich bei Netflix weiter.

Enola Holmes 3 bei Netflix: Krimi-Abenteuer mit Millie Bobby Brown geht weiter

In Enola Holmes 3 wird Millie Bobby Brown ein drittes Mal in die Rolle der titelgebenden Heldin schlüpfen, die sich als jüngere Schwester von Meisterdetektiv Sherlock Holmes (Henry Cavill) sowie als nicht weniger gerissene Ermittlerin einen Namen im Großbritannien des 19. Jahrhunderts gemacht hat. Ihr neues Abenteuer führt sie diesmal nach Malta, wo sich Professionelles und Privates mehr denn je vermischen sollen.

Denn während die Hochzeit mit ihrem Auserwählten Tewkesbury (Louis Partridge) ins Haus steht, sieht sich Enola mit ihrem bisher tückischsten Fall konfrontiert: Sherlock höchstpersönlich wird entführt. Kann sie ihren Bruder retten – und wird die Suche ihrem großen Glück letztendlich im Wege stehen?

Neben Millie Bobby Brown, Henry Cavill und Louis Partridge werden auch Helena Bonham Carter als Eudoria Holmes, Himesh Patel als Dr. John Watson und Sharon Duncan-Brewster als Moriarty in der Fortsetzung zurückkehren.

Philip Barantini, der zuletzt den Netflix-Hit Adolescence zum Erfolg führte, wird erstmals auf dem Regiestuhl Platz nehmen und dabei Harry Bradbeer ablösen, der die bisherigen zwei Teile inszeniert hatte. Das Drehbuch stammt hingegen einmal mehr aus der Feder seines Adolescence-Kollegen Jack Thorne, der auch Teil 1 und 2 zu Papier brachte.

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Wann kommt Enola Holmes 3 zu Netflix?

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis das Krimi-Abenteuer bei Netflix eintrifft. Enola Holmes 3 startet am 1. Juli 2026 auf dem Streamer.

Auch wenn ein vierter Teil noch nicht offiziell bestätigt wurde, stehen die Chancen darauf schon jetzt mehr als gut. Die Filme basieren auf der gleichnamigen Romanreihe von Nancy Springer, die mittlerweile neun Bände umfasst. Stoff für weitere Netflix-Adaptionen gibt es also noch genug. Springer lehnt sich in ihren Romanen lose an das Sherlock Holmes-Universum von Sir Arthur Conan Doyle an.