In 4 Wochen kehrt eine der beliebtesten Netflix-Serien zurück: Staffel 1 wurde über 113 Millionen Mal geschaut

Im neuen Jahr dürft ihr euch auf frische Folgen einer der beliebtesten Netflix-Serie überhaupt freuen. Die letzte Staffel wurde über 100 Millionen Mal geschaut.

Mit Bridgerton ist 2020 eine der erfolgreichsten Serien aus dem Hause Netflix gestartet. Staffel 1 hält mit über 113 Millionen Views aktuell den sechsten Platz der meistgesehen englischsprachigen Serien bei Netflix und Staffel 3 steht mit knapp über 106 Millionen Views nur dicht dahinter auf Platz 8. Jetzt endlich stehen frische Folgen ins Haus, die in Form von Staffel 4 in wenigen Wochen auf dem Streamer erscheinen werden.

Bridgerton Staffel 4 kommt zu Netflix: Darum geht's in den neuen Folgen

Jede Staffel von Bridgerton erzählt die Liebesgeschichte eines der acht Kinder aus der titelgebenden Familie am englischen Königshofe der 1830er Jahre. Nachdem es in Staffel 1 bis 3 bereits Daphne, Anthony und Colin traf, ist in Staffel 4 nun Benedict Bridgerton (Luke Thompson) an der Reihe.

Der ewige Junggeselle denkt jedoch zunächst gar nicht daran, sich zu vermählen – zumindest, bis er auf einem Maskenball auf die mysteriöse Sophie Beak (Yerin Ha) trifft, der die Tanzschritte nur wenig leichtfüßig von der Hand gehen. Doch Benedict ahnt nicht, dass es sich bei der Dame in Silber um eine Dienstbotin im Hause ihrer Mutter handelt. So prallen in Sophie und Benedict nach bester Aschenputtel-Manier zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander.

Neben Luke Thompson und Yerin Ha erwarten euch in Bridgerton Staffel 4 unter anderem folgende Namen:

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 zu Netflix?

Die 4. Staffel von Bridgerton wird wie ihre Vorgänger acht Folgen umfassen. Diese werden in zwei Teilen bei Netflix erscheinen. Teil 1 startet mit den ersten vier Episoden bereits in wenigen Wochen, am 29. Januar 2026 beim Streamer. Teil 2 folgt mit weiteren vier Episoden rund einen Monat später, am 26. Februar 2026. Alles, was ihr bis dahin über Bridgerton Staffel 4 wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen.

