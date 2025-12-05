In 4 Wochen kommt die allerletzte Folge einer der größten Netflix-Serien überhaupt: Es wird ein episches Event

Das größte Netflix-Finale aller Zeiten rückt näher: Nachdem Stranger Things bereits die ersten vier Folgen von Staffel 5 präsentiert hat, wird die Serie in wenigen Wochen ihren epischen Abschluss finden.

Über drei Jahren mussten Stranger Things-Fans auf die 5. Staffel der beliebten Mystery-Serie auf Netflix warten. Am 27. November sind nun die ersten vier Folgen der neuen Season gestartet und haben die Geschichte um Will (Noah Schnapp), Elf (Millie Bobby Brown) und ihren Freund:innen im Kampf gegen Vecna (Jamie Campbell Bower) weitererzählt.

Vier Folgen des großen Netflix-Finales stehen jedoch noch aus und lassen noch einige Wochen auf sich warten. Damit geht eine Ära als riesiges Event zu Ende, das es bei Netflix noch nie in dieser Form gegeben hat.

Stranger Things Staffel 5: Ein Netflix-Finale, das in die Geschichte eingeht

Nicht nur ist die 5. Staffel von Stranger Things als erfolgreichste englischsprachige Serie in die erste Woche bei Netflix gestartet. Auch wird die letzte Season der Mystery-Serie auf vielen weiteren Ebenen alles vorher dagewesene in den Schatten stellen. Mit einem Budget von Gerüchten zufolge etwa 50 bis 60 Millionen US-Dollar pro Folge ist Stranger Things mit Abstand die teuerste Netflix-Serie aller Zeiten.

Darüber hinaus wird die Finalfolge als erste Serienepisode von Netflix Geschichte schreiben, die auch außerhalb von Festivals auf der großen Leinwand zu sehen ist. In den USA und Kanada wird Folge 8 von Staffel 5 nämlich am 31. Dezember 2025 in ausgewählten Kinos gezeigt. Der Vorverkauf dazu hat vor wenigen Tagen begonnen. Dabei wurde auch gleich die Laufzeit für die epische Folge enthüllt: 125 Minuten soll das große Stranger Things-Finale lang sein und ist damit nach dem Staffel 4-Finale die zweitlängste Folge der Serie.

Der Kampf gegen Vecna geht weiter: Das erwartet uns im Stranger Things-Finale

In den ersten vier Folgen der Staffel haben sich unsere Held:innen auf die Suche nach Vecna gemacht, während dieser Kinder ins Upside Down verschleppt hat. Insgesamt zwölf Kinder sollte es treffen, darunter Mikes und Nancys Schwester Holly (Nell Fisher), die in Vecnas Gedankenwelt auf die eigentlich im Koma liegende Max (Sadie Sink) getroffen ist.

Während ein Teil der Gruppe versucht hat, noch mehr Opfer vor Vecna zu beschützen, ist ein großer Kampf an der Militärbasis in Hawkins zwischen Soldaten und Demogorgons ausgebrochen. Diesem Kampf hat auch Vecna einen kurzen Besuch abgestattet, bevor es Will gelungen ist, Vecnas Kräfte anzuzapfen und seine Freund:innen zu retten.

Die kommenden Folgen werden zweifellos die Folgen dieser Entdeckung näher beleuchten und Will gemeinsam mit Elf und vielleicht auch Rückkehrerin Kali (Linnea Berthelsen) gegen Vecna aufstellen. Ob die neuen Episoden auch einen riesigen Zeitreise-Twist, der alles verändern könnte, zu bieten haben, bleibt weiterhin abzuwarten. Fakt ist, dass wir uns auf ein episches Finale freuen dürfen.

Wann geht es mit Stranger Things Staffel 5 bei Netflix weiter?

Am 26. Dezember geht die Geschichte mit drei neuen Folgen bei Netflix weiter. Diese tragenden die nachfolgenden Titel:

Kapitel Fünf: Der Stromschlag

Kapitel Sechs: Die Flucht von Camaztoz

Kapitel Sieben: Die Brücke

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Am 1. Januar 2026 erscheint dann die allerletzte Stranger Things-Folge, die den Titelträgt. In Deutschland werden die Episoden immer um 2:00 Uhr nachts veröffentlicht.

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.

