In 4 Wochen startet das größte Kino-Abenteuer des Jahres – neues Video zeigt endlich mehr von Zendaya

Nur noch einen Monat ist das wohl größte Abenteuer-Epos des Kinojahres entfernt: Mitte Juli wird endlich Christopher Nolans Die Odyssee die Leinwände erobern.

Meisterregisseur Christopher Nolan (Inception) hat sich mit seiner Verfilmung von Die Odyssee nichts Geringeres als das fast 3000 Jahre alte Abenteuer des Dichters Homer vorgenommen. Nach den ersten Trailern könnte das Vorfreude-Level kaum höher liegen. Jetzt ist der Kinostart nur noch vier Wochen entfernt und ein neues Video blickt hinter die authentischen Kulissen.



In 4 Wochen startet Christopher Nolans Fantasy-Abenteuer Die Odyssee – mit Matt Damon, Tom Holland und Zendaya

Die Odyssee spielt nach dem Ende des Trojanischen Krieges: König Odysseus (Matt Damon) hat die langwierigen Schlachten mit seinem Trick eines eingeschleusten Holzpferdes beendet, dabei allerdings die Götter verärgert. Zu Hause warten sein Sohn Telemachos (Tom Holland) und Gattin Penelope (Anne Hathaway) jahrelang vergeblich auf seine Rückkehr und werden von Freiern wie Antinoos (Robert Pattinson) belagert, die das Inselkönigreich Ithaka übernehmen wollen. Auf seinen Irrfahrten übers Meer arbeitet Odysseus' Schiff sich jedoch immer näher an die Heimat heran.

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Ein neues Featurette-Video zu Christopher Nolans Odyssee gewährt nun vier Wochen vor Kinostart neue Einblicke hinter die Kulissen. Darin loben die beteiligten Stars nicht nur die echten Sets und Locations, auch Zendayas Rolle als Göttin Athene wird endgültig bestätigt und zeigt die Schauspielerin genauer.

Neues Odyssee-Video teast mit Zendaya eine fantastische Reise:

Die Odyssee - Featurette Fantastic Voyage (English) HD

Wie aufwendig und anstrengend der Dreh dieser "extremsten Version" der Odyssee war, zeigt sich beispielsweise in Robert Pattinsons Schilderung, vor Drehbeginn erst einmal 45 Minuten kostümiert in antiken Sandalen einen Berg hinaufsteigen zu müssen. Alle Beteiligten betonen jedoch, dass es ein "absoluter Albtraum – im besten Sinne" war.

Nachdem ich auch schon die ersten 6 Minuten von Die Odyssee gesehen habe, können die nächsten vier Wochen bis zum Kinostart gar nicht schnell genug vergehen.

Wann startet Die Odyssee im Kino?

Der Vorverkauf hat bereits begonnen: Das 172-minütige Kino-Abenteuer Die Odyssee startet am 16. Juli 2026 in den deutschen Kinos. Dann wird das ausschließlich mit IMAX-Kameras gedrehte Epos sicherlich nicht nur die Kinosäle, sondern auch so manche Herzen zum Beben bringen, wenn Matt Damon seine Heimreise antritt.