In 4 Wochen startet ein neuer Kriegsfilm bei Amazon Prime: Er schaffte, was keinem deutschen Film dieser Art gelang

Ein Kriegsfilm wird bei Amazon Prime das neue Jahr einläuten. Dem deutschen Streaming-Werk von Dennis Gansel (Die Welle) gelang bereits vorab ein großer Wurf.

Amazon Prime Video läutet das neue Jahr mit einem Kriegsfilm ein, der es in sich hat: Kurz nach Neujahr startet Der Tiger, um uns in einem Panzer im Zweiten Weltkrieg mit hinter feindliche Linien zu nehmen.



Dem deutschen Amazon-Kriegsfilm Der Tiger gelang, was noch keiner vor ihm schaffte

Die fünfköpfige Mannschaft eines deutschen Tiger-Panzers erhält 1943, im Zweiten Weltkrieg, die besondere Mission, einen hochrangigen Wehrmachtsoffizier zu finden und auf deutsches Gebiet zurückzuholen. Der Geheimauftrag führt Philip (David Schütter), Christian (Laurence Rupp), Helmut (Leonard Kunz), Keilig (Sebastian Urzendowsky) und Michel (Yoran Leicher) hinter die Ostfront ins Gebiet des Feindes.

Doch nicht nur die räumliche Reise in ihrem gepanzerten Gefährt, sondern auch die ins Innenleben der zusammengepferchten und mit Methamphetaminen aufgeputschten Männer wird bald zu einem Kampf, den sie so nicht erwartet haben.

Schaut hier den Trailer zu Amazons Kriegsfilm Der Tiger:

Der Tiger - Trailer (Deutsch) HD

Wer Kriegsfilme wie Herz aus Stahl mit Brad Pitt gesehen hat, weiß, dass Dennis Gansel (Die Welle) nicht den ersten Panzerfilm aller Zeiten gedreht hat. Trotzdem gelang dem Regisseur, der bereits in seinem Drama Napola - Elite für den Führer eine starke Geschichte zu Zeiten des Nationalsozialismus ablieferte, hier etwas völlig Neues. Denn Der Tiger schaffte, was noch keinem deutscher Amazon-Film zuvor gelang: Die deutsche Amazon-Originalproduktion erhielt vor ihrem Streaming-Start bei Prime auch eine (limitierte) Kinoauswertung. (Vielleicht dank des Oscar-Erfolges von Netflix' Im Westen nichts Neues?)

Bei denjenigen der Moviepilot-Community, die Der Tiger bereits im Kino gesehen haben, kam der Film gut an und schmückt sich derzeit mit einer Durchschnittswertung von 7,1 von 10 Punkten. Moviepilot-Redakteur Jan Felix Wuttig schrieb in seinem Film-Check zu Der Tiger:

Der Tiger besticht zuallererst mit seiner klug gewählten Grundidee: Sie kombiniert die klaustrophobische Enge der Leidensgenossen aus Das Boot mit der alptraumhaften Reisedramaturgie von Apocalypse Now. Er erreicht nicht die qualitativen Höhen dieser Vorbilder, aber die Neugier allein wird viele Zuschauer:innen weit in den Film tragen.

Regisseur Dennis Gansel (Napola) belässt es auch nicht bei einer vielversprechenden Prämisse, sondern inszeniert mit Gefühl für Spannung und Moral Szenen, die man im deutschen Kino bisher wenig zu Gesicht bekam. Etwa, wenn der Jungspund der Panzerbesatzung (Yoran Leicher) auf eine Mine tritt und in einer irrsinnigen Zitterpartie gerettet werden muss. Oder wenn die Protagonisten nachts auf eine SS-Truppe treffen, die im Hinterland ein ganzes Dorf massakriert.

Der Kriegsfilm startet bald im Stream: Wann kommt Der Tiger zu Amazon Prime?

Seinen limitierten Kinostart erlebte Der Tiger schon im Herbst, wo er in einigen ausgewählten Kinos ab dem 18. September 2025 lief. Dreieinhalb Monate später startet der Kriegsfilm nun auch im Stream: Direkt zum neuen Jahr, am 2. Januar 2025, kommt er zu Amazon Prime Video.

