In 4 Wochen startet einer der größten Blockbuster des Jahres im Kino

Im Juni startet ein neuer Superhelden-Blockbuster im Kino, der ein frisch gestartetes Universum fortsetzt. Einer der größten Helden überhaupt wird darin erneut auftreten.

Erst letztes Jahr wurde das DC-Filmuniversum im Kino neu gestartet. Verantwortlich dafür sind Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran, die dem Marvel-Konkurrenten frisches Leben einhauchen sollen. Den Auftakt markierte Gunns Superman, in dem David Corenswet als Mann aus Stahl in Henry Cavills Fußstapfen getreten ist.

Nachdem die chaotische Cousine des Superhelden schon in Superman von 2025 zu sehen gewesen ist, bekommt House of the Dragon-Star Milly Alcock als Kara Zor-El im Juni dieses Jahres ihren eigenen Solofilm.

Neuer DC-Blockbuster bald im Kino: Darum geht es in Supergirl

Der DC-Film von I, Tonya-Regisseur Craig Gillespie basiert auf dem Comic Supergirl: Woman of Tomorrow. In der Handlung will die Protagonistin ihren 23. Geburtstag feiern, doch dabei wird sie von der jungen Ruthye (Eve Ridley) gehindert, die einen Rachefeldzug gegen den Söldner Krem (Matthias Schoenaerts) plant.

Der hat Ruthyes Vater ermordet und jetzt will sie mit der Superheldin Vergeltung üben. Als diese Ruthye von ihrem tödlichen Vorhaben abbringen will, vergiftet Krem Supergirls Hund Krypto, was die ganze Situation schnell verändert.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Supergirl-Trailer schauen:

Supergirl - Trailer (Deutsch) HD

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Neben einem Auftritt von David Corenswets Superman wird der kommende Supergirl-Solofilm einen anderen Mega-Star erstmals in einer neuen DC-Rolle zeigen: Jason Momoa spielt nach Aquaman den intergalaktischen Kopfgeldjäger Lobo. Der Part ist eine Traumrolle des Schauspielers, die er seit Jahren geteast hat.

Wann startet Supergirl im Kino?

DC- und Superheld:innen-Fans müssen sich nur noch wenige Wochen gedulden. Supergirl startet am 25. Juni 2026 in den deutschen Kinos.

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Falls ihr euch bis dahin Gunns Superman-Film aus dem letzten Jahr noch anschauen wollt, könnt ihr den Blockbuster bei HBO Max im Abo streamen oder bei verschiedenen VoD-Anbietern leihen oder kaufen.