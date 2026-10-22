In 4 Wochen startet einer der größten Sci-Fi-Filme des Jahres: Es ist der 6. Teil einer Milliardenreihe

Eine der besten Sci-Fi-Reihen der jüngeren Kinogeschichte geht in vier Wochen auf der großen Leinwand weiter. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zum Start des neuen Überlebenskampfs.

Mit der Die Tribute von Panem- aka Hunger Games-Saga hat Autorin Suzanne Collins eines der größten Sci-Fi-Franchises der letzten Jahrzehnte geschaffen. Nach den anfangs drei Büchern und ihren vier Verfilmungen mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle als Katniss Everdeen erweiterte Collins ihr dystopisches Universum um neue Bücher, die ebenfalls Adaptionen mit sich bringen.

Zuletzt lief 2023 Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes im Kino, der die Vorgeschichte eines jüngeren Coriolanus Snow beleuchtet hat. In wenigen Wochen folgt mit Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping ein Prequel über die Jugend von Haymitch Abernathy, der in den ersten Filmen von Woody Harrelson gespielt wurde.

Neuer Tribute von Panem-Film bald im Kino: Darum geht es in Sunrise on the Reaping

Der neue Hunger Games-Teil von Regisseur Francis Lawrence, der bereits vier der fünf vorherigen Filme inszeniert hat, spielt 24 Jahre vor den Ereignissen der Hauptreihe. Diesmal dreht sich alles um die 50. Hungerspiele, bei denen das Kapitol zum Jubiläum 48 statt 24 Tribute zum Überlebenskampf auswählt.

Mit dabei ist auch ein junger Haymitch (Joseph Zada), der in der Reihe später als Mentor von Katniss und Peeta auftritt. Neben ihm finden sich weitere Tribute wie Maysilee Donner (Mckenna Grace), Wyatt Callow (Ben Wang) und Louella McCoy (Molly McCann) in der riesigen Arena wieder, in der ein gnadenloses Duell entbrennt.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zum nächsten Hunger Games-Film schauen:

Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping - Trailer 2 (Deutsch) HD

Das Tribute von Panem-Franchise besteht mit dem neuesten Teil aus folgenden Filmen:

An den weltweiten Kinokassen konnte die extrem erfolgreiche Sci-Fi-Reihe bis zuletzt über 3 Milliarden Dollar einspielen. Bleibt abzuwarten, wie sich der nächste Teil in einigen Wochen dann am Box Office behaupten kann.

Wann startet Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping genau im Kino?

Hunger Games-Fans müssen sich nur noch bis zum 19. November 2026 gedulden. Dann startet Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping in den deutschen Kinos. In einer Streaming-Flatrate sind gerade nur bei Joyn Plus+ die Teile 2-5 verfügbar. Ihr könnt alle ansonsten bei gewohnten VoD-Anbietern wie Amazon Prime und Apple TV leihen oder kaufen.