In 49 Ländern auf Platz 1 bei Amazon: Neue Bestseller-Verfilmung macht Maxton Hall Konkurrenz

18.05.2026 - 18:15 Uhr
Off CampusAmazon Prime Video
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Maxton Hall muss sich warm anziehen: Eine andere romantische College-Serie über Liebesdreiecke, Eifersucht und überraschende Gefühle erobert jetzt weltweit Amazon Prime Video.

Was wäre das Resultat, wenn man die College-Liebeleien von Maxton Hall - Die Welt zwischen uns mit den hitzigen Eishockey-Kämpfen von Heated Rivalry kombiniert? Ein Amazon-Hit. Die neue Serie Off Campus hat nämlich in 49 Ländern die Spitze der Charts beim Streamingdienst erklommen.

Maxton Hall trifft Heated Rivalry: Darum geht's in Off Campus

Hannah (Ella Bright) hat ein Aufmerksamkeitsproblem. Allerdings geht es nicht um ihren eigenen Fokus, sondern um den ihres Schwarms Justin (Josh Heuston): Wie sie studiert der Footballspieler an der Briar University und begeistert sich für Musik. Aber aus irgendeinem Grund schenkt er ihr keine Beachtung. Ein Plan muss her.

Schaut hier den Trailer zu Off Campus:

Off Campus - S01 Trailer (Deutsch) HD
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Und der umfasst ausgerechnet Dauer-Schwerenöter und Eishockey-Ass Garrett Graham (Belmont Cameli), der am Campus für seine zahlreichen Affären bekannt ist. Garrett soll mit Hannah eine Scheinbeziehung aufbauen, um Justin eifersüchtig zu machen und ihn in ihre Arme zu lotsen. Aber natürlich kommt alles ganz anders.

Off Campus hat sich mit seiner Mixtur aus College-Romantik und Sportwettkämpfen den ersten Platz in 49 Amazon Prime-Ländern erkämpft, wie Flixpatrol  zeigt. In Deutschland sieht die Reihenfolge aktuell (Stand: 18. Mai 2026) folgendermaßen aus:

Off Campus läuft seit dem 13. Mai 2026 mit acht Episoden auf Amazon Prime Video. Der Streamingdienst hat einer zweiten Staffel bereits grünes Licht erteilt, wie unter anderem Forbes  schreibt.

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.

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