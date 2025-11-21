In 5 Tagen erstmals bei Amazon Prime: Eine der größten Abenteuergeschichten überhaupt

Wer mitreißende Abenteuerfilme liebt und nicht genug von Rachegeschichten bekommt, sollte sich diesen Film vormerken, der in wenigen Tagen erstmals im Abonnement-Angebot von Amazon Prime erscheint.

Die Geschichten von Alexandre Dumas (dem Älteren) setzen einfach keinen Staub an, zumindest wenn es nach französischen Produktionsfirmen geht. Nach der Neuauflage von Die drei Musketiere in einem aufwendigen Zweiteiler folgte 2024 Dumas' legendäre Rache- und Abenteuergeschichte Der Graf von Monte Christo, ausgestattet mit Mantel- und Degen-Action, vernarbten Gesichtern und ein paar Neuerungen.

Bald bei Prime Video: In dem Abenteuerfilm geht es um eine legendäre Rachegeschichte

Der Seefahrer Edmond Dantès (Pierre Niney) kehrt 1815 trotz eines Schiffbruchs wohlbehalten in seine Heimat Marseille zurück. Obwohl sein missgünstiger Begleiter Danglars (Patrick Mille) versucht, ihn in einem schlechten Licht darzustellen, wird Edmond für seinen tapferen Einsatz bei der Rettung einer Fremden befördert. Freudig überbringt er diese Neuigkeiten seinem Freund Fernand (Bastien Bouillon) und dessen Cousine Mercédès (Anaïs Demoustier), die er nun heiraten kann.

Während der Hochzeitsfeierlichkeiten wird Edmond jedoch als Anhänger Napoleons angeklagt und daraufhin im Inselgefängnis Château d'If inhaftiert. Dort verbringt er 14 Jahre in Elend, bis ihm die Flucht gelingt. Er fasst den Entschluss, sich an jenen zu rächen, die ihm Unrecht zugefügt haben. Von nun an nennt sich Edmond Dantès der "Graf von Monte Christo".

Während viele Verfilmungen den frisch gebackenen Grafen als grummeligen Einzelgänger präsentieren, wird ihm in der Neuverfilmung von Alexandre de La Patellière und Matthieu Delaporte ein junges Team an die Seite gestellt. Und auch sonst nimmt die Handlung ein paar Schlenker, die den Stoff modernisieren.

Wunderschöne Landschaften und klassische Abenteuer-Unterhaltung

Die Neuverfilmung feierte bereits 2024 bei den Filmfestspielen in Cannes ihre Weltpremiere. Ich durfte den Film damals (mit passendem sonnigen Mittelmeer-Ambiente) sehen und wurde ganz gut bespaßt:

Insgesamt wird ein größerer Fokus auf das Schicksal der nächsten Generation gelegt, welche vom Racheplan des Monte Christo angesteckt wird, als wäre der geheimnisvolle Graf Patient Zero in der post-napoleonischen Ruhe. Darunter leiden dann wiederum die drei Verschwörer, die im Gegensatz zum Buch kaum über ihren Status als Schurken hinaus wachsen.

Dagegen glänzt Der Graf von Monte Christo mit einer einnehmenden Heist-Film-Energie, wenn wir dem finsteren Grafen dabei zusehen dürfen, wie er seine Rache plant und inszeniert. Mal geschieht das in Form eines Haunted House-Streifens, mal als Gerichts-Thriller. Bei aller Tragik besitzen der Graf und damit auch sein neuster Film reichlich Unterhaltungs-Potenzial.

Der Graf von Monte Christo erscheint laut Amazon-Ankündigung am 28. November 2025 im Abo-Angebot von Prime Video. Wer kein Abo hat oder ihn jetzt schon sehen will, kann ihn aktuell bei den gängigen Anbietern kaufen und leihen.

