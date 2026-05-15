In 5 Tagen kehrt Amazons bester Agent zurück – da darf sich sogar Reacher warm anziehen

Der Countdown zum Agentenspektakel von Amazon hat begonnen: Nach jahrelanger Pause kehrt Jack Ryan nächste Woche mit einem Film zurück.

Jack Ryan (John Krasinski), Protagonist des gleichnamigen Amazon-Agentendramas, hat drei Jahre nichts von sich hören lassen. Dabei ist er einer der wenigen, der dem absoluten Dad-Serien-Champion Reacher Konkurrenz machen kann. Nun meldet er sich nicht etwa mit einer neuen Season, sondern mit dem Film Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War auf Prime Video zurück – und zwar schon in fünf Tagen, am 20. Mai 2026.



Jack Ryan: Ghost War: Darum geht's im neuen Agentenfilm auf Amazon

Der ehemalige CIA-Agent Jack Ryan hat mittlerweile einen lukrativen Job in der Privatwirtschaft und seine gefährliche Vergangenheit als Spion hinter sich gelassen. Sein ehemaliger Vorgesetzter James Greer (Wendell Pierce) nimmt aber eines Tages Kontakt mit ihm auf, denn es gibt einen Auftrag, für den Ryan der geeignetste Mann wäre. Die Besten können sich ihren Platz eben nicht aussuchen, wie es so schön heißt.

Gut für das Amazon-Publikum, denn der Auftrag katapultiert Jack Ryan zurück in die viel spannendere Welt der internationalen Intrigen. Nachdem seine erste Kontaktperson vor seinen Augen erschossen wird, erfährt er von einer gefährlichen Black Ops-Einheit namens Starling, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Vereinigten Staaten in die Knie zu zwingen. Gemeinsam mit der MI6-Agentin Emma Marlowe (Sienna Miller) macht Ryan sich an die Arbeit, ihre Pläne zu vereiteln.

Regie führte bei Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War Andrew Bernstein (Ozark), der den Agenten-Content auf Amazon damit um 105 Minuten bereichert. Nicht zu verwechseln ist der Geisterkrieg mit dem Geisterprotokoll aus Mission: Impossible – Ghost Protocol, wie der Agentenfilm mit Tom Cruise im Original heißt.



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