In 5 Tagen kommt ein bildgewaltiges Fantasy-Abenteuer zu Netflix – nur 3 Monate nach dem Kinostart

Drachen, Zeitreisen und eine Prinzessin auf Rachemission gibt es ab Ende der Woche auf Netflix zu sehen, wenn dieses animierte Fantasy-Abenteuer online geht.

Anime-Fans kennen Regisseur Mamoru Hosoda spätestens durch Filme wie Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, Summer Wars oder Der Junge und das Biest. Sein neuster Streich, das imposant animierte Fantasy-Abenteuer Scarlet, können Netflix-Abonnent:innen bereits in wenigen Tagen kennenlernen. Nur drei Monate, nachdem der Anime-Streifen in deutschen Kinos zu sehen war.

Konkret geht der animierte Fantasyfilm am kommenden Sonntag, den 17. Mai 2026 bei Netflix online. Die Heimkino-Version* von Sony und Plaion erscheint am 28. Mai 2026 und lässt sich bereits vorbestellen.

Fantasy-Anime Scarlet auf Netflix: Rachsüchtig sein oder nicht sein

In Scarlet verbindet Hosoda einige seiner etablierten Lieblingsthemen wie Zeitreise, Familie und starke Frauenfiguren mit einer Prise Shakespeare via Hamlet: Die rothaarige Kriegerprinzessin aus dem Filmtitel (Mana Ashida) wird Zeugin, wie ihr Vater im 16. Jahrhundert zum Opfer eines Komplotts ihrer Familie wird. Als Scarlet dann auch noch von ihrem Onkel vergiftet wird, landet sie in einer Zwischenwelt und sinnt nach Rache. Im bildgewaltig animierten Jenseits trifft sie schließlich auf Hijiri (Masaki Okada), einen japanischen Krankenpfleger aus unserer Gegenwart.

Moviepilot-Chefredakteuerin Jenny Jecke fand den Fantasy-Anime einfach gestrickt, aber optisch beeindruckend. Abschließend schrieb sie im Film-Check:

Scarlet ist schließlich kein Pamphlet, sondern immer noch ein mitreißender Fantasy-Film mit reichlich Spektakel, einer couragierten und facettenreichen Heldin und einem würdigen Finale, das die moralischen Fallstricke der Vergeltung in einprägsame Bilder taucht.

Weniger wohlwollend war die Review auf Anime News Network , die Scarlet als am schlechtesten geschriebenen und am schlechtesten animierten Film von Mamoru Hosoda beschrieb.

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Wer sich jetzt selbst einen Eindruck verschaffen möchte und mit Fantasy-Heldin Scarlet mitfiebern will, muss sich nur noch bis Ende der Woche gedulden. Und falls eher westliche Animation mit Nostalgiefaktor euer Ding ist, haben wir auch was für euch:

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