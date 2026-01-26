In 5 Tagen kommt eine der größten Krimiserien zu Netflix – mit 246 Folgen, die ein geliebtes Ermittler-Paar erschufen

Gute Neuigkeiten für Krimi-Fans: Netflix bietet seinen Abonnent:innen ab Februar 246 Folgen Top-Unterhaltung mit dem bekannten Ermittler-Pärchen Temperance “Bones” Brennan und Agent Booth.

Ganze 12 Staffeln und 246 Episoden beste Krimi-Unterhaltung erwarten euch bald im Netflix-Abo. Mit der Serie Bones - Die Knochenjägerin holt sich der Streaming-Gigant einen echten Crime-Klassiker ins Programm, der von einem der bekanntesten Ermittler-Pärchen aller Zeiten angeführt wird.

Bald auf Netflix: Bones bietet 12 Staffeln feinsten Stoff für Krimi-Fans

Gesicht und Hauptprotagonistin der Serie ist Dr. Temperance “Bones” Brennan (Emily Deschanel). Als forensische Anthropologin ist sie eine echte Frau der Wissenschaft und forscht an den skelettierten Überresten von gefallenen Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Dabei bleibt es jedoch nicht lange. Immer wieder werden Temperance und ihr Team vom FBI bei der Aufklärung von Kriminalfällen konsultiert.

Hier treffen wir auch auf Bones’ männlichen Gegenpart: FBI-Agent Seeley Booth (David Boreanaz) ist ein Mann des Glaubens und damit das perfekte weltliche Gegenstück zu Temperance, die oft fernab der Realität lebt und immer wieder Probleme damit hat, angemessen mit ihren Mitmenschen zu kommunizieren.

In den insgesamt 246 Folgen klären die beiden nicht nur zahlreiche grausame Verbrechen auf, sondern bewältigen auch so einige Höhen und Tiefen: darunter Serienkiller, Beerdigungen bei lebendigem Leibe, Flucht vor Autoritäten, Parallelwelten (!) und viele andere Herausforderungen. Ursprünglich adaptierte die Serie lose die Buchreihe Tote lügen nicht von Kathy Reichs – bald war sie aber auf eigenen Wegen unterwegs.

Netflix holt mit Bones eines der besten Ermittler-Pärchen aller Zeiten ins Programm

Die Welt ist sich einig: Brennan und Booth gehören zu den legendärsten Ermittler-Duos. In einem Ranking von Movieweb landen die beiden sogar auf Platz 1 und damit noch vor ikonischen Teams wie Sherlock und Watson oder Cohle und Hart aus True Detective Staffel 1. Auch SpoilerTV wähnt Brennan und Booth aus Bones unter den 15 besten Krimi-Duos.

Achtung, es folgen Spoiler für Bones:

Welche Gründe das haben könnte? Brennan und Booth erinnern nicht nur in der Wissenschafts-vs.-Glaubens-Frage an Agent Scully und Mulder aus Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI. Auch die Romanze bahnt sich später in der Serie an. Ab Staffel 6 sind die beiden nicht mehr nur als berufliches Paar unterwegs.

Es funkt gewaltig im Brennan/Booth-Lager: Und in Staffel 7 wird die namensgebende Bones dann sogar schwanger und macht ihre Ermittlungen damit zum echten Familien-Business.

Diese schnelle Entwicklung sorgte im Fandom, unter anderem auf Reddit , für Diskussion: Nach sechs Staffeln langsamen Aufbau von Chemie und Romantik macht Staffel 7 einen gewaltigen Sprung ins Familienleben des Paares, da Hauptdarstellerin Emily Deschanel bei den Dreharbeiten selbst schwanger war.

Jetzt nachholen: Alle Folgen Bones auf Netflix

Die bis heute anhaltenden Diskussionen unter Fans sind ein klares Indiz dafür, was für einen emotionalen Eindruck die Serie auf unzählige Zuschauer:innen gemacht hat. Mit einem Rating von 7.2 bei knapp 2.000 Bewertungen in der Moviepilot-Community und 100 Angaben als Lieblingsserie spielt Bones im Krimi-Genre ganz oben mit. Wer den Klassiker jetzt nachholen will oder Lust auf einen Rewatch hat, kann alle 246 Folgen Bones ab dem 1. Februar im Netflix-Abonnement streamen.