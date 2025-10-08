In 5 Tagen startet eine der größten Abenteuerserien des Jahres: Die Neuerfindung einer 600 Jahre alten Legende mit Herr der Ringe-Star

Eine abenteuerliche Legende, die schon über 60 Mal verfilmt wurde, kommt in wenigen Tagen als brandneue Serie auf uns zu. Eine der Hauptrollen spielt Game of Thrones-Star Sean Bean.

Die 600 Jahre alte Legende von Robin Hood wurde schon über 60 Mal verfilmt. Unter anderem mit Kevin Costner in Robin Hood - König der Diebe, Russell Crowe im Ritterfilm von Ridley Scott oder Taron Egerton im Abenteuer-Flop von 2018. Nun kommt in wenigen eine nigelnagelneue Version in Serienform auf uns zu.

Die sich anbahnende Abenteuerserie heißt einfach Robin Hood und legt die bekannte Geschichte des waghalsigen Wegelagerers, der den Reichen nimmt, um den Armen zu geben, neu auf. Game of Thrones-Star Sean Bean spielt diesmal den schurkischen Sheriff von Nottingham.

Die neue Miniserie Robin Hood: Großes Abenteuer in x-ter Variation

In der kommenden Robin Hood-Serie von John Glenn (Das Lazarus Projekt) und Jonathan English (Bis zum letzten Krieger) lernen wir den Angelsachsen Rob (Jack Patten) kennen. Der Förstersohn verliebt sich während der normannischen Eroberung Englands in Marian (Lauren McQueen), die Tochter eines Normannen-Lords. Gemeinsam kämpfen sie für Freiheit und Gerechtigkeit im Land, während Rob zum Anführer einer Rebellengruppe wird und Marian sich im Hof des Königshauses einschleust.

Beans Sheriff von Nottingham soll diesmal aber kein reiner Schurke sein. Vielmehr wird er als liebevoller Vater und strategischer Staatsmann beschrieben, der das Gesetz hochhält und sich selbst durch ein Minenfeld an höfischen Intrigen navigieren muss. Für den Schauspieler, der schon über 25 Mal auf Bildschirm und Leinwand gestorben ist, bietet die Rolle natürlich trotzdem eine weitere Chance, erneut gekonnt den Löffel abzugeben.

Die Serie wurde das Jahr über in Serbien gedreht und zählt auch Steven Waddington als Earl von Huntingdon, Connie Nielsen als Eleonore von Aquitanien, Marcus Fraser als Little John und Angus Castle-Doughty als Bruder Tuck zum Cast.

Wann und wo erscheint die neue Robin Hood-Serie?

Das neue Robin Hood-Abenteuer erreicht uns ab kommendem Sonntag, den 2. November 2025 wöchentlich via MGM+. Zehn Episoden wurden produziert, mit denen das Format dann als Miniserie auch abgeschlossen sein müsste. Ganz im Gegensatz zu anderen Serien, die vielleicht schon nach dem ersten Kapitel hätten enden sollen ...

