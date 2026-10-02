In 5 Tagen startet eine Mystery-Miniserie bei Netflix, die alles dominieren wird

Als wäre das Mystery-Genre nicht schon verlockend genug, wartet die neue Netflix-Miniserie Below auch noch mit einem kompakten Format und Hollywood-Star Josh Hartnett auf.

Mysteriöse Eisberge und eifrige Fischerei treffen hier zusammen. Below heißt die neue Netflix-Miniserie, die bald eure Gespräche und die Netflix-Charts dominieren wird. Gegen die eben gestartete Florence Pugh-Miniserie East of Eden wird es ein harter Kampf, den der Fantasy-Horror aber gewinnen kann. Dabei behilflich sein könnte der Cast rund um Hollywood-Veteran Josh Hartnett (Trap: No Way Out), Stranger Things-Star Charlie Heaton und Mackenzie Davis (Speak No Evil).

In der Netflix-Serie Below strandet ein mysteriöser Eisberg im Hafen eines Fischerdorfs

Stellt euch vor, ihr wacht nach einer durchzechten Nacht auf, geht in euren Garten an einer ruhigen neufundländischen Bucht, und plötzlich türmt sich vor euch ein riesiger Eisberg auf. So ergeht es Calvin Penney (Hartnett), der eigentlich nur in Ruhe kleine Eisbrocken an Land gegen Geld eintauschen will. Ausgerechnet an dem Wochenende, an dem sich die ganze Familie auf der kaum noch bewohnten Insel trifft, wird das Dorf von dem seltsamen Eisberg und einer Kreatur aus den Tiefen des Meeres bedroht.

Gemeinsam mit einer Forscherin (Davis) muss Familie Penney ihr Zuhause retten. Ob nun die Kreatur aus dem Meer oder die bevorstehende Umsiedlung der gesamten Gemeinde die größere Bedrohung ist, scheint unklar.

Kreiert wurde Below von Jesse McKeown, der bereits bei der beliebten Netflix-Fantasyserie The Umbrella Academy Co-Showrunner, Produzent und Autor war. Ebenfalls produziert hat der Kanadier starke Serien wie The Sinner und 19-2. Bei Below scheint nun vor allem seine Affinität für abgefahrene, übernatürliche Serien wie The Umbrella Academy durchzuscheinen.

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Below könnt ihr an einem langen Abend bingen

Die Miniserie Below kommt in handlichen sechs Teilen daher, die insgesamt nur vier Stunden eurer Zeit in Anspruch nehmen werden. Die gesamte Serie wird schon bald am 8. Oktober 2026 veröffentlicht.

Below ist der einzige große Netflix-Neustart kommende Woche und dürfte somit freie Fahrt haben, die Charts und unsere Pausengespräche für sich zu erobern. Frühestens ab dem 13. Oktober könnte sich eine neue Platz 1 bei Netflix anbahnen, wenn die neue Thriller-Miniserie der Liebes Kind-Macher:innen namens Die Falle startet.

Alle weiteren wichtigen Serien im Oktober gibt's im Podcast:

Im Podcast gibt's die besten Oktober-Tipps bei Netflix & Co.

Gemeinsam mit meinem Kollegen Max Wieseler stelle ich euch in dieser Folge von Streamgestöber die spannendsten Serien im Oktober vor. Wir haben dafür auf Netflix, Amazon, Disney+ und Co. geschaut:

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Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, Below bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.