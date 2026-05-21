In 5 Wochen kehrt eine der größten Fantasyserien von Netflix zurück: Der neue Trailer verspricht ein bildgewaltiges Abenteuer

Die Live-Action-Adaption der Fantasyserie Avatar: Der Herr der Elemente kehrt im Juni mit Staffel 2 bei Netflix zurück. Hier könnt ihr den neuen Trailer bestaunen.

Die Avatar-Animationsserie ist eine der besten Fantasyserien dieses Jahrtausends. Vor zwei Jahren startete bei Netflix mit Avatar: Der Herr der Elemente eine aufwendige Live-Action-Verfilmung, die das Zeichentrickabenteuer von Aang, Katara und Sokka mit einem stolzen Budget von 120 Millionen US-Dollar neu auflegte. In wenigen Wochen meldet sich das Fantasy-Epos endlich zurück.

Neben der One Piece-Rückkehr und dem The Witcher-Finale zählt die Fortsetzung von Avatar. Der Herr der Elemente zu den größten Fantasy-Starts, die Netflix in diesem Jahr zu bieten hat. Einen aufregenden Vorgeschmack bietet jetzt der frisch veröffentlichte Trailer zu Staffel 2:

Schaut hier den Trailer zu Avatar: Der Herr der Elemente Staffel 2:

Avatar: Der Herr der Elemente - S02 Trailer (Deutsch) HD

Das erwartet euch in der Fantasy-Fortsetzung mit Avatar: Der Herr der Elemente Staffel 2

Die 1. Staffel entführte uns in eine aufregende Fantasy-Welt, in der besondere Menschen die Gabe besitzen, je eine der vier Elemente Wasser, Erde, Feuer und Luft zu bändigen. Alle Hoffnung, der Schreckensherrschaft der Feuernation ein Ende setzen zu können, liegt auf dem zuvor 100 Jahre verschollenen Avatar Aang (Gordon Cormier). Doch zuerst muss der letzte Luftbändiger lernen, alle vier Elemente zu meistern.

Für die Fortsetzung der Fantasy-Adaption gibt die Avatar-Zeichentrick erneut die Marschrichtung an. Staffel 2 basiert auf "Buch 2: Erde", dem zweiten Abschnitt des dreiteiligen Abenteuer-Epos, und führt Aang an der Seite von Katara (Kiawentiio) und Sokka (Ian Ousley) ins Zentrum des Erdkönigreichs. In der gewaltigen Hauptstadt Ba Sing Se werden sie unter anderem in eine gefährliche Intrige innerhalb der Stadtmauern hineingezogen.

Avatar-Fans dürfen sich in Staffel 2 nicht nur auf den ersten Auftritt der blinden Erdbändigerin Toph Beifong (Miya Cech) freuen, die Aang in der Kunst der Erdkontrolle unterrichten wird. Auch gibt es ein Wiedersehen mit dem ausgestoßenen Feuerprinzen Zuko (Dallas Liu), der gemeinsam mit Onkel Iroh (Paul Sun-Hyung Lee) in Ba Sing Se unter neuer Identität einen Neuanfang beginnt.



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Wann startet Avatar: Der Herr der Elemente Staffel 2 bei Netflix?

Fantasy-Fans müssen sich nicht länger gedulden. Die 2. Staffel von Avatar: Der Herr der Elemente erscheint am 25. Juni 2026 bei Netflix. Insgesamt umfasst das neue Kapitel sieben Folgen. Obwohl Staffel 2 damit eine ganze Folge kürzer ist als das Debüt der Realverfilmung, soll die Gesamtlaufzeit länger ausfallen.

Fans müssen außerdem nicht um das Schicksal der Fantasyserie bangen. Wie die Animationsvorlage wird auch die Netflix-Serie insgesamt drei Staffeln umfassen. Die 3. Staffel ist bereits im Kasten und erscheint 2027 bei Netflix.

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Avatar: Der Herr der Elemente bekommt einen richtigen Abschluss. Viele andere Netflix-Serien können das leider nicht von sich behaupten. Die schlimmsten Absetzungen des Streamers stellen wir euch im Podcast vor:

Podcast: 10 Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

Netflix setzt viele gute Serien einfach ab und hinterlässt Fans mit offenen Enden, nervigen Cliffhangern und vor allem viel Frust: Wir blicken zurück auf 10 Netflix-Absetzungen, die uns besonders hart getroffen haben:

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10 Netflix-Serien, deren abrupte Enden wir Netflix nie verzeihen können, nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und diskutieren die unterschiedlichen Gründe für die Absetzung. Mit dabei sind unvollendete Fantasy-Shows, besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung sowie das unrühmliche Ende eines ganzen Serienuniversums.