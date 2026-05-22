In 50 Ländern auf Platz 1 bei Amazon: Der beste Agent des Streamers steckt selbst Reacher in die Tasche

Der erste Action-Held von Amazon Prime Video ist mit einem brandneuen Abenteuer zurück. Wenig überraschend hat er direkt die Spitze der Streaming-Charts erobert.

Lange bevor Alan Ritchson als Reacher in den Action-Olymp bei Amazon Prime Video aufstieg, gab es Tom Clancy’s Jack Ryan, der von John Krasinski gespielt über vier Staffeln lang in allerlei packende Verschwörungen verstrickt wurde. Nach einer dreijährigen Pause ist Jack Ryan mit einem neuen Abenteuer zurück, dieses Mal in Filmform.

Und seine Fans haben offenbar hungrig auf die Rückkehr gewartet. Denn Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War konnte sich sofort mühelos die Spitzenposition der Film-Charts von Prime Video sichern.

Tom Clany's Jack Ryan: Ghost War auf Platz 1 bei Amazon Prime Video

Jack Ryan hat seine Karriere bei der CIA an den Nagel gehängt und weint ihr keine einzige Sekunde hinterher. Stattdessen hat er sein Glück in der Privatwirtschaft gefunden, wo stattliche Summen warten und ihm niemand nach dem Leben trachtet. Doch der Frieden soll nicht lange währen, denn sein ehemaliger Chef James Greer (Wendell Pierce) klopft schon bald an die Tür und drängt ihm eine neue Mission auf. Jack soll sich mit einer Kontaktperson treffen.

Dabei bleibt es natürlich nicht. Schon bald wird Jack in eine Verschwörung hineingezogen, bei der nicht weniger als das Schicksal Amerikas auf dem Spiel steht. Das große Feindbild dabei ist die Black Ops-Einheit Starling, die in psychologischer Kriegsführung spezialisiert ist und mit den miesesten Tricks verfährt. Doch zum Glück ist Jack nicht allein: MI6-Agentin Emma Marlowe (Sienna Miller) steht ihm im Kampf zur Seite.

Tom Clancy's Jack Ryan ist 2018 bei Amazon Prime Video an den Start gegangen und wurde 2023 nach vier Staffeln vorerst beendet. Ghost War setzt die Geschichte jetzt fort, die auf den Bestsellern des Autors Tom Clancy basiert. Der neue Action-Kracher ist am 20. Mai 2026 bei Prime Video im Abo eingetroffen und konnte dort laut Flixpatrol direkt in 50 Ländern den 1. Platz der Film-Charts erobern. In Deutschland steht Ghost War darin aktuell neben folgenden Titeln (Stand: 22. Mai 2026):

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