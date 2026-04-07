In 50 Ländern auf Platz 1 bei Amazon Prime: Action-Epos, das mit seiner Spannung elektrisiert

Ein neuer Action-Thriller mit Chris Hemsworth ist vor 7 Wochen erst im Kino gestartet. Jetzt streamt der Film schon im Abo von Amazon Prime, wo er in vielen Ländern die Charts-Spitze erobert hat.

Neben seiner Marvel-Paraderolle als Superheld Thor hat sich Schauspieler Chris Hemsworth in den letzten Jahren auch erfolgreich als Action-Star behauptet. Während er auf Netflix in den Blockbustern Tyler Rake: Extraction und Tyler Rake: Extraction 2 glänzen konnte, war er erst vor wenigen Wochen im Kino in dem neuen Heist-Thriller Crime 101 zu sehen.

Bart Laytons Action-Epos streamt seit einigen Tagen bereits im Amazon Prime-Abo und scheint dort extrem erfolgreich zu laufen. Laut FlixPatrol steht Crime 101 aktuell in 50 Ländern, unter anderem auch Deutschland, auf Platz 1 der Film-Charts.

Neuer weltweiter Amazon Prime-Hit: Darum geht es im Action-Thriller Crime 101

Im Film spielt Hemsworth den Meisterdetektiv James Davis, der in Los Angeles einen genialen Heist nach dem anderen ausübt. Als ihm eines Tages doch ein Fehler passiert, nimmt der Detective Lou Lubesnick (Mark Ruffalo) seine Spur auf. Daneben tritt außerdem die undurchsichtige Versicherungsmaklerin Sharon Combs (Halle Berry) in Erscheinung, die mit beiden Männern Kontakt aufnimmt.

Der 140-minütige Film wurde schon vorab mit Genre-Meisterwerken wie Heat verglichen. Auch wenn er qualitativ wohl nicht an diese Speerspitze des Action-Kinos heranreicht, schreibt Moviepilot-Redakteur Jan Felix Wuttig in seinem Film-Check zu Crime 101 unter anderem:

Rasante Action-Sequenzen und angespannte Stille greifen für eine der eindrücklichsten Szenen des Films ineinander. Die Verfolgungsjagden im Film sind zwar selten, aber so fesselnd inszeniert, dass einem der Atem stockt.

Im Übrigen erinnert Crime 101 an Klassiker des Action- oder Heist-Genres wie Bullitt, Driver oder Michael Manns Spielfilmdebüt Thief – Der Einzelgänger. Und zwar nicht zuletzt dank seines Stilbewusstseins, das sich in den beeindruckenden Großstadt-Bildern von Kameramann Erik Wilson (Better Man) äußert.

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Crime 101 streamt seit dem 1. April im Abo von Amazon Prime.

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