In 54 Ländern auf Platz 1 bei Netflix: Dieser Film erobert gerade weltweit die Spitze der Charts

Ein neuer Film hat sich die Spitzenposition in den Netflix-Charts gesichert. Er entspinnt ein spannendes Gedankenexperiment, in dem die Welt von Frauen regiert wird.

Am 22. Mai ist ein neues Netflix-Original beim Streamer eingetroffen, das sich in den letzten Tagen konstant auf den vorderen Plätzen der Charts aufhalten konnte. Jetzt hat Ladies First einmal mehr den 1. Platz der begehrten Rangliste erklommen, und zwar nicht nur in Deutschland.

Aktuell sichert sich die Komödie laut Flixpatrol sogar in 54 Ländern die Goldmedaille. Und das überrascht nur wenig, denn der Film kommt mit einer prominenten Besetzung und einem spannenden Gedankenexperiment daher.

Ladies First erobert Platz 1 bei Netflix: Darum geht's in dem Film mit Rosamund Pike und Sacha Baron Cohen

Ladies First dreht sich um den erfolgreichen Manager Damien Sachs (Sacha Baron Cohen), der es in einer Londoner Werbeagentur auf den Job des CEO abgesehen hat und sich seine Freizeit mit zahlreichen Affären vertreibt. Bei Atlas sucht man weibliche Führungskräfte jedoch vergeblich, weshalb ein lukrativer Deal mit Guinness platzt, die ein neues Bier auf den Markt bringen wollen, das sich gezielt an Frauen richtet.

So sieht sich Damien gezwungen, die langjährige Mitarbeiterin Alex Fox (Rosamund Pike) zur neuen Kreativdirektorin zu befördern. Was er damit losgetreten hat, ahnt er jedoch nicht, denn nach einem Streit wacht Damien plötzlich in einer Welt auf, die von Frauen regiert wird – und Alex ist seine neue Chefin.

Die Komödie wurde von Thea Sharrock (Ein ganzes halbes Jahr) inszeniert und ist ein Remake des französischen Films Kein Mann für leichte Stunden, der 2018 in Frankreich zum Kino-Hit wurde. Die US-Neuauflage tut es ihrem Vorbild nun offenbar auf Netflix gleich, auch wenn die Kritiken zum Film eher enttäuschend ausfallen.

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So kommt Ladies First etwa bei Rotten Tomatoes auf einen vernichtenden Kritiken-Score von nur 29 Prozent. Das Publikum geht mit 65 Prozent etwas gnädiger ins Gericht. Auch bei der Moviepilot-Community kommt der Film aktuell auf eine durchwachsene Wertung von 5,8 Punkten.

Das sind die aktuellen Film-Charts bei Netflix (Stand: 28. Mai 2026):

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