In 6 Tagen kehrt eine der erfolgreichsten Netflix-Serien zurück – und setzt einen nervigen Trend des Streamers fort

Fast zwei Jahre mussten sich Fans gedulden, in wenigen Tagen hat die Wartezeit auf die Fortsetzung dieser Hit-Serie endlich ein Ende. Die Vorfreude wird nur durch eine Sache getrübt.

Bridgerton begleitet uns nun bereits seit 2020 bei Netflix. Sie 1. Staffel konnte über 113 Millionen Views innerhalb der ersten 91 Tage auf dem Streamer generieren und steht so bis heute auf Platz 7 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien . Auch Staffel 3, die vor knapp zwei Jahren erschien, schaffte es mit über 106 Millionen Streams in die All Time-Top 10 von Netflix. Damit gehört Bridgerton zu den größten Serien-Hits des Streamers überhaupt.

Jetzt soll die Erfolgsgeschichte weitergehen, denn schon in wenigen Tagen kehrt Bridgerton mit der 4. Staffel zurück. Doch setzt sich dabei ein enttäuschender Trend fort, der mit Staffel 3 begonnen wurde.

Bridgerton Staffel 4: Benedict findet seine große Liebe auf einem Maskenball

Die 4. Staffel von Bridgerton basiert auf Julia Quinns drittem Roman Wie verführt man einen Lord? * und stellt den zweitältesten Bridgerton-Bruder, Benedict (Luke Thompson), ins Zentrum. Der ewige Junggeselle, der sich nie so recht festlegen wollte, stattet dem prunkvollen Maskenball seiner Mutter einen Besuch ab und trifft dort auf eine unerwartete Gästin: Eine mysteriöse Dame in Silber verdreht ihm völlig den Kopf – nur wer kann sich dahinter verbergen?

Was Benedict nicht ahnt, ist, dass seine Angebetete in Wahrheit ein Dienstmädchen ist: Sophie Beak (Yerin Ha) wohnt im Hause ihrer Stiefmutter und arbeitet dort für sie. Eine Frau ohne Rang ist natürlich kein passendes Match für einen Lord. Werden die beiden dennoch einen Weg finden, zusammen zu sein – und was wird der Rest von Mayfair dazu sagen?

In der neuen Bridgerton-Staffel erwartet euch ein Wiedersehen mit zahlreichen bekannten Gesichtern aus den vorherigen Staffeln. Darunter sind:

Dazu dürft ihr euch neben Yerin Ha unter anderem auf folgende Neuzugänge freuen:

Bridgerton Staffel 4 kommt in Kürze zu Netflix – mit einem Haken

Es ist seit Jahren Gang und Gebe für Netflix, neue Staffeln der größten Serien-Hits nicht auf einmal zu veröffentlichen. Bereits die 3. Staffel von Bridgerton hat diese Strategie betroffen und Fans mussten zwischen Teil 1 und Teil 2 etwa einen Monat warten. Staffel 4 setzt diesen Trend fort. Demnach werden zum Netflix-Start am 29. Januar 2026 zunächst nur vier der acht neuen Folgen im Programm stehen. Ab dem 26. Februar folgen dann die restlichen vier Episoden der Staffel.

