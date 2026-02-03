In 3 Tagen kehrt eine der erfolgreichsten Netflix-Serien zurück – Staffel 1 wurde 98 Millionen Mal angesehen

Die neue Staffel der erfolgreichsten Agenten-Serie bei Netflix steht vor der Tür. Diesmal bekommt es der Protagonist mit Terroristen und korrupten Finanzbeamten zu tun.

Die Agenten-Serie The Night Agent geht in die 3. Runde. Nachdem zwischen Staffel 1 und 2 eine zweijährige Pause lag, mussten die Fans diesmal nur ein Jahr warten. Am 19. Februar 2026 startet die 3. Staffel mit allen 8 Episoden beim Streaming-Giganten.

Nach dem verheerenden Ende in der 2. Staffel versprechen die neuen Folgen gleich den nächsten Knall. Im Auftakt wird ein Anschlag auf ein Passagierflugzeug verübt und schmeißt den titelgebenden Night Agent Peter Sutherland wieder in einen lebensgefährlichen Fall.

Terroranschläge und ein Schwarzgeld-Netzwerk: In Staffel 3 hat der Night Agent alle Hände voll zu tun

In der kommenden Staffel wird Peter Sutherland (Gabriel Basso) in einen internationalen Verschwörungsfall hineingezogen. Der Terroranschlag auf ein Passagierflugzeug ist nämlich nur der Beginn. Ein Finanzbeamter (Suraj Sharma) soll seinen Chef getötet haben und dann geflohen sein. Die Spur führt Sutherland nach Istanbul.

Hilfe bekommt er von der Journalistin Isabel De Leon (Genesis Rodriguez), die daran arbeitet, eine größere Verschwörung aufzudecken. Wie es scheint, ist der Finanzbeamte nämlich Teil eines Schwarzgeld-Netzwerkes. Dieses schickt seine Attentäter auf die beiden Ermittelnden.

Das ist der Cast in Staffel 3 von The Night Agent

Neben Gabriel Russo als Peter Sutherland kehren auch Amanda Warren als Catherine Weaver sowie Louis Herthum als Jacob Monroe zurück. Von Nebenrollen zum Hauptcast wurden Fola Evans-Akingbola (Chelsea Arrington), Ward Horton (Richard Hagan) und Albert Jones (Aidan Mosley) befördert.

Hinzu kommen einige Neuzugänge:

Nicht mehr mit dabei ist Luciane Buchanan als Rose Larkin. Sie wurde für Staffel 3 aus dem Cast entfernt.

The Night Agent gehört zu den erfolgreichsten Serien überhaupt auf Netflix

Mit mehr als 98,2 Millionen Aufrufen steht die 1. Staffel The Night Agent derzeit auf Platz 10 der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt. Dabei kommt die Agenten-Serie auf über 803 Millionen geschaute Stunden weltweit. Ein beachtliches Ergebnis, muss die Serie sich doch gegen viele andere Highlights aus dem Netflix-Programm durchsetzen. Hier sind die aktuellen Top 10 der Netflix-Serien:

Für die 2. Staffel von The Night Agent gibt es keine offiziellen Zahlen, da sie es nicht in die Top 10 geschafft hatte. Meist sind die ersten Staffeln in den oberen Rankings, da viele vor der neuen Staffel ein Rewatch machen oder nach der 1. Staffel nicht weiterschauen. Vielleicht hat die 3. Staffel das Zeug, sich trotzdem nach vorne in die Top-Liste zu kämpfen.

The Night Agent Staffel 3 erscheint am 19. Februar auf Netflix.