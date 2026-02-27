In 6 Tagen startet eine neue, von Spielberg produzierte Netflix-Miniserie: Sie ist ein Muss für alle Fans von Jurassic Park

Fans von Jurassic Park und Dino-Content aufgepasst: In wenigen Tagen startet eine Dinosaurier-Serie bei Netflix, die von Steven Spielberg persönlich produziert wird.

Aktuell warten wir noch auf die offizielle Bestätigung des nächsten Jurassic World-Films, aber auf gewaltige Urzeitriesen, die vor Millionen Jahren über die Erde wandelten, müssen wir nicht verzichten. Kommende Woche startet nämlich eine neue vierteilige Miniserie bei Netflix, die zahlreiche unterschiedliche Dinosaurier verspricht. Zu den Produzenten gehört Jurassic Park-Regisseur Steven Spielberg.

Die Netflix-Miniserie sieht aus wie ein Muss für Jurassic Park-Fans

Die Serie heißt Die Dinosaurier und hat mit ihrem Trailer für Aufsehen gesorgt. Eine erste Liste mit den Dinos, die in der Miniserie auferstehen, gibt es bereits. In der Pressemitteilung von Netflix ist die Rede von:

Marasuchus



Plateosaurus



Mamenchisaurus



Stegosaurus



Ankylosaurus



Allosaurus



Tyrannosaurus rex



Pliosaurus



Mosasaurus



Spinosaurus



Anchiornis

Longipteryx



Ein paar der Gattungen wie Mosasaurus oder natürlich den T. rex kennt man aus den Jurassic Park- und Jurassic World-Filmen. Allerdings wird sich die Doku auch gefiederten Dinosauriern widmen, die in den Blockbustern zu kurz kommen. Wer die Jurassic-Filme liebt, bekommt hier vier Folgen zusätzlichen Dino-Content. Zu bedenken ist natürlich, dass es sich um eine vierteilige Naturdokumentation handelt, kein Abenteuer-Spektakel.

Netflix beschreibt die Story folgendermaßen:

[Die Miniserie] zeichnet die Geschichte des Aufstiegs und Falls der Dinosaurier nach — woher sie kamen, warum sie von Bedeutung waren, wie sie sich entwickelten und wie sie ihr endgültiges Schicksal ereilte.

Die Miniserie dient als "spiritueller Nachfolger" von Leben auf unserem Planeten, einer ähnlich gelagerten Natur-Doku, die 2023 bei Netflix erschienen ist. Oscar-Preisträger Morgan Freeman (Die Verurteilten) kehrt als Erzähler der englischen Originalfassung zurück. Produziert wird die Serie unter anderem von Steven Spielbergs Amblin Entertainment sowie Keith Scholey und Alastair Fothergill (Unser Planet).

Auch interessant:

Die Netflix-Serie Die Dinosaurier startet schon in wenigen Tagen

Bei Netflix gibt es derzeit Jurassic Park 1-3, die Reboot-Filme Jurassic World und Jurassic World 2: Das gefallene Königreich sowie die Serien Jurassic World: Die Chaostheorie und Jurassic World: Neue Abenteuer. Am 8. März 2026 kommt Die Dinosaurier dann in den Katalog.