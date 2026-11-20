In wenigen Tagen verschwindet bei Netflix ein monumentaler Blockbuster, der einen der beliebtesten Filme der 2000er Jahre fortsetzt. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, habt ihr jetzt die letzte Chance.

Es passiert immer wieder: Netflix muss sich von einem Film trennen, weil die Streaming-Lizenz abgelaufen ist. Dieses Mal hat es einen großen Blockbuster getroffen: Gladiator II. Vor einem halben Jahr traf das Historienepos im Abo ein. Bald müssen wir uns schon wieder verabschieden, konkret am 27. November 2026.

Jetzt habt ihr die letzte Chance, die Gladiator-Fortsetzung mit Paul Mescal bei Netflix zu streamen

Unglaubliche 24 Jahre hat es gedauert, bis Regisseur Ridley Scott in die Welt von Gladiator zurückkehrte. Für Hollywood-Verhältnisse ist das nicht nur eine halbe, sondern sogar eine ganze Ewigkeit. Nach so langer Zeit wundert es einen fast, dass nicht direkt ein Remake des Originals produziert wurde. Mit einer klassischen Fortsetzung haben wir es allerdings auch nicht zu tun. Der Grund ist einfach: Maximus ist tot.

Obwohl es in der Vergangenheit diverse Versuche gab, den einstigen Feldherrn und späteren Gladiator von den Toten zurückzubringen (Nick Cave schrieb sogar ein Sequel mit dem Titel Christ Killer), hat sich Scott am Ende für ein Legacyquel entschieden, das viele Jahre später einsetzt und uns einen neuen Protagonisten vorstellt. Der heißt Hano, wird von Paul Mescal gespielt und trifft damit das Erbe von Russell Crowe an.

Erneut folgen wir der Geschichte eines Mannes, der versklavt wird und sich daraufhin in tödlichen Spielen behaupten muss. Wenn Hano im Kolosseum um sein Leben kämpft, geht es um Rache, Freiheit und die Zukunft des Römischen Reiches. Denn mit dem von Denzel Washington verkörperten Macrinus hat es ein machthungriger Händler auf den Thron abgesehen, der vor einer Missetat zurückschreckt.

Erst seit wenigen Wochen bei Netflix: Ein absoluter Ausnahme-Blockbuster

Gladiator II: Epische Mischung aus Action-Blockbuster und Historienfilm bei Netflix

Der zweite Gladiator-Film entfaltet sich als actiongeladenes Abenteuer, das mit vielen Schauwerten aufwartet. Allen voran eine Kampfsequenz, die in der gefluteten Arena ausgetragen wird. Scott inszeniert zudem ein spannendes Intrigenspiel, das uns tief in die Hallen der Tyrannei entführt, wo Washington mit verführerisch flüsternder Zunge aufwartet und alle Menschen um sich herum in den Abgrund schickt.