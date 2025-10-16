In 6 Wochen beginnt das Ende der größten Netflix-Serie überhaupt: Fans mussten über 3 (!) Jahre auf neue Folgen warten

Diese Serie ist wie keine andere seit Jahren das Markenzeichen von Netflix. In wenigen Wochen wird nach 9 Jahren ihr Ende eingeläutet.

Vor 9 Jahren ist die 1. Staffel von Stranger Things bei Netflix gestartet und hat damit eine neue Ära bei dem Streaming-Dienst eingeläutet. Mit einer Wertung von 8,4 von 10 Punkten bei über 9.000 Stimmen zählt sie nicht nur bei der Moviepilot-Community bis heute zu den am besten bewerteten Netflix-Serien aller Zeiten.

Auch wurde die Mystery-Serie weltweit über vier Staffeln hinweg millionenfach gestreamt und genauso vielfältig wie hitzig diskutiert, während die Darsteller:innen rund um Millie Bobby Brown und Finn Wolfhard von unbekannten Jungtalenten zu Superstars herangewachsen sind.

Dieses Jahr wird das Ende der Ära Stranger Things schließlich offiziell bei Netflix besiegelt. Denn die finale 5. Staffel startet in wenigen Wochen auf dem Streamer.

Stranger Things geht zu Ende: Finale 5. Staffel bringt den letzten Kampf gegen Vecna zu Netflix

Die 5. Staffel setzt 18 Monate nach den Ereignissen aus Staffel 4 an. Damals konnten Elfie (Millie Bobby Brown) und ihre Freund:innen Oberbösewicht Vecna (Jamie Campbell Bower) vorerst in die Flucht schlagen und Max (Sadie Sink) aus dessen Fängen befreien.

Nachdem sich Upside Down in Form von klaffenden Rissen durch Hawkins immer mehr aufdrängt, wollen unsere Kleinstadtheld:innen dem Schrecken nun ein für allemal ein Ende setzen: Gemeinsam gehen sie auf die Suche nach Vecna. Doch die Regierung hat hier ein Wörtchen mitzureden – und sorgt damit nicht nur für Unterstützung. Wird es ihnen am Ende gelingen, das Böse zu besiegen?

In der 5. Staffel dürfen Fans natürlich mit der Rückkehr aller wichtigen Gesichter der Serie rechnen. Dazu gehören:

Dazu dürfen sich Fans über folgende Neuzugänge freuen:

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

Die 5. Staffel von Stranger Things wird in drei Teilen bei Netflix erscheinen. Die Veröffentlichungszeiträume erstrecken sich in Deutschland wie folgt:

Teil 1 (Folge 1-4): 27. November 2025 , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 2 (Folge 5-7): 26. Dezember 2025 , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 3 (Folge 8): 1. Januar 2026, 2:00 Uhr morgens

Podcast: Die 20 größten kommenden Sci-Fi-Serien

Die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer haben kürzlich enthüllt, dass die große Finalfolge etwa zwei Stunden lang sein wird. Darüber hinaus sollen Fans alle Antworten bekommen, die sich über die Jahre zur Mystery-Serie angesammelt haben – allen voran:Wir werden es in wenigen Wochen endlich erfahren.

Science-Fiction-Fans erwartet in den verbleibenden Monaten des Jahres sowie 2026 die volle Sci-Fi-Dröhnung. Wir geben euch im Podcast einen Überblick über die größten kommenden Serien-Highlights.

Neben neuen Staffeln von Stranger Things und Fallout starten 2025 und 2026 auch einige spannende Neuheiten. Düstere Cyberpunk-Verschwörungen, Gehirnhacking, völlige KI-Überwachung oder epische Weltraum-Abenteuer und apokalyptische Freundlichkeit: Die demnächst startenden Sci-Fi-Serien zeigen, wie vielfältig das Genre sein kann.

