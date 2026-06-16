In 6 Wochen geht The Walking Dead endlich weiter: Nach dem neuen Trailer dreht sich Glenn im Grabe um

Das The Walking Dead-Universum führt uns bald erneut ins postapokalyptische New York. Im Trailer zu Dead City Staffel 3 zeigen sich Negan und Maggie wie nie zuvor.

Das Zombie-Universum von The Walking Dead verschafft Fans in diesem Jahr gleich doppelten Grund zur Freude. Während das Spin-off Daryl Dixon im Herbst in die finale Runde geht, kehrt schon in wenigen Wochen der Ableger The Walking Dead: Dead City mit Staffel 3 zurück. Der jüngst veröffentlichte Trailer zur Rückkehr von Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) präsentiert uns bereits eine gewaltige Veränderung, die vor ein paar Jahren noch unvorstellbar schien.

The Walking Dead: Dead City Staffel 3 verwandelt Maggie und Negan in Freunde

In den bisherigen zwei Staffeln von The Walking Dead: Dead City war die Beziehung zwischen Maggie und Negan stets von der traumatischen Vergangenheit und dem bestialischen Mord an Glenn überschattet. Es schien, als könne Maggie dem Ex-Savior niemals verzeihen, dass er ihr Jahre zuvor den Ehemann und ihrem Sohn Hershel (Logan Kim) den Vater gewaltsam mit einem Baseballschläger aus dem Leben genommen hat. Umso überraschender ist die veränderte Dynamik des Duos in Staffel 3.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Walking Dead: Dead City Staffel 3 schauen:

The Walking Dead- Dead City - S03 Trailer (English) HD

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Der große Umbruch zeichnete sich bereits im Staffel 2-Finale ab. Um die Vision von einer sicheren und florierenden Gemeinschaft im von der Apokalypse gezeichneten New York in die Realität umsetzen zu können, müssen Maggie und Negan gemeinsam einen Weg in die Zukunft ebnen. In Staffel 3 kommt das Duo dem Traum einer stabilen Community ein Stück näher, indem es sich mit einer Gruppe von Überlebenden zusammenschließt. Neu im Cast sind unter anderem Aimee Garcia (Dexter), Jimmi Simpson (Westworld) und Raúl Castillo (Task).

"Wer kann uns schon aufhalten?", fragt Maggie ihren früheren Erzfeind im Trailer zu Dead City Staffel 3, während sich beide ein Lächeln zuwerfen. Darüber hinaus überreicht sie Negan persönlich seine Lucille, mit der er für die gemeinsame Sache Untote wie Feinde bekämpfen soll. Für viele Fans wird diese überraschende Herzlichkeit und Freundschaft sicherlich eine große Umstellung sein. Doch seien wir ehrlich: Es wäre doch langweilig, wenn das The Walking Dead-Universum auf ewig in ihrer Feindschaft, der wir seit mittlerweile zehn Jahren beiwohnen, feststecken würde.

Mit Staffel 3 wird Dead City ganz neue Töne anschlagen. Ein Grund dafür ist der neue Showrunner Seth Hoffman, der Serienschöpfer Eli Jorne ablöst und bereits einige The Walking Dead-Erfahrungen vorzuweisen hat. Als Co-Produzent und Drehbuchautor wirkte er zuvor an den Staffeln 4 bis 6 der Originalserie mit.

Wann startet The Walking Dead: Dead City Staffel 3 in Deutschland?

In den USA startet die 3. Staffel von Dead City am 26. Juli 2026 bei AMC. Für deutsche The Walking Dead-Fans gibt es keine große Verzögerung, denn hierzulande startet Staffel 3 nur einen Tag später, am 27. Juli, bei MagentaTV. Insgesamt umfasst die Fortsetzung acht neue Folgen, die wöchentlich veröffentlicht werden.