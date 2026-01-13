In 6 Wochen kehrt eine gewaltige Sci-Fi-Serie zurück: Erster Trailer entfesselt Monster, das größer als Godzilla und King Kong ist

Sci-Fi-Fans dürfen sich in wenigen Wochen auf die Rückkehr eines großen Monster-Spektakels freuen. Im ersten langen Teaser zu Staffel 2 wird eine finstere neue Bedrohung angedeutet.

Von Monstern kann es nie genug geben. Das gilt jedenfalls für das Franchise der MonsterVerse-Filme, die mit Godzilla und Kong: Skull Island ihren Anfang nahmen. Bald kehren die gigantischen Titanen zurück – allerdings nicht auf die Leinwand, sondern dank der Serie Monarch: Legacy of Monsters und ihrer 2. Staffel in den Stream. Jetzt gibt es den ersten langen Teaser.

Schaut euch hier den neuen Teaser zu Monarch Staffel 2 an:

Monarch: Legacy of Monsters - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Gigantisches neues Sci-Fi-Monster: Was passiert in Monarch Staffel 2?

Staffel 2 der Monarch-Serie führt die Geschichte der Geschwister Cate (Anna Sawai) und Kentaro Randa (Ren Watabe) fort, die die geheimnisvolle Vergangenheit ihres Vaters untersuchen. Ihnen hilft der Ex-Armeeoffizier Lee Shaw (Kurt Russell), der auch in die Anfänge der Monarch-Organisation während der 1950er verwickelt wird. In dieser Zeitebene verkörpert Wyatt Russell (Thunderbolts*) die Figur.

Zentral für die neue Staffel ist die Rückkehr nach Skull Island, wo ein neues Monster sein Unwesen zu treiben scheint. Es ist nicht Kong oder Godzilla – aber er könnte beiden extrem gefährlich werden.

Wann erscheint Monarch Staffel 2?

Die erste Folge von Monarch Staffel 2 kommt am 27. Februar 2026 zu Apple TV+. Die neue Staffel umfasst zehn Episoden die immer freitags erscheinen.

Auch interessant:

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.