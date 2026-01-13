In 6 Wochen kehrt eine gewaltige Sci-Fi-Serie zurück: Erster Trailer entfesselt Monster, das größer als Godzilla und King Kong ist

Von Monstern kann es nie genug geben. Das gilt jedenfalls für das Franchise der MonsterVerse-Filme, die mit Godzilla und Kong: Skull Island ihren Anfang nahmen. Bald kehren die gigantischen Titanen zurück – allerdings nicht auf die Leinwand, sondern dank der Serie Monarch: Legacy of Monsters und ihrer 2. Staffel in den Stream. Jetzt gibt es den ersten langen Teaser.
Schaut euch hier den neuen Teaser zu Monarch Staffel 2 an:
Gigantisches neues Sci-Fi-Monster: Was passiert in Monarch Staffel 2?
Staffel 2 der Monarch-Serie führt die Geschichte der Geschwister Cate (Anna Sawai) und Kentaro Randa (Ren Watabe) fort, die die geheimnisvolle Vergangenheit ihres Vaters untersuchen. Ihnen hilft der Ex-Armeeoffizier Lee Shaw (Kurt Russell), der auch in die Anfänge der Monarch-Organisation während der 1950er verwickelt wird. In dieser Zeitebene verkörpert Wyatt Russell (Thunderbolts*) die Figur.
Zentral für die neue Staffel ist die Rückkehr nach Skull Island, wo ein neues Monster sein Unwesen zu treiben scheint. Es ist nicht Kong oder Godzilla – aber er könnte beiden extrem gefährlich werden.
Wann erscheint Monarch Staffel 2?
Die erste Folge von Monarch Staffel 2 kommt am 27. Februar 2026 zu Apple TV+. Die neue Staffel umfasst zehn Episoden die immer freitags erscheinen.
