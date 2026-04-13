In 61 Ländern auf Platz 1: Große Rückkehr einer der kultigsten Serien der 2000er

Nach 20 Jahren ist eine beliebte Kult-Sitcom aus den späten 90ern und frühen 2000ern mit einem Revival bei Disney+ zurückgekehrt. In den Charts dominiert sie schon weltweit.

Aus dem ProSieben-Sitcom-Programm der frühen 2000er war Malcolm mittendrin nicht wegzudenken. Die Serie um den hochbegabten Malcolm (Frankie Muniz) und seine chaotische Familie lief insgesamt sieben Staffeln und 151 Folgen lang. Fans durften sich jetzt freuen, denn nach dem Scrubs-Revival ist bei Disney+ vor wenigen Tagen auch Malcolm mittendrin mit vier neuen Folgen zurückgekehrt.

Weltweit dominiert Malcolm mittendrin: Unfair wie immer die Streaming-Charts gerade deutlich. Laut FlixPatrol steht das Sitcom-Revival in 61 Ländern auf Platz 1 der Top 10.

Kult-Sitcom ist zurück: Darum geht es im Malcolm mittendrin-Revival

Die neuen Folgen setzen rund 20 Jahre nach dem Ende der Hauptserie an und zeigen den erwachsenen Malcolm, der mit seiner Freundin Tristan (Kiana Madeira) und Tochter Leah (Keeley Karsten) ein ruhiges Familienleben führt. Eines Tages wird er jedoch überraschend zur Feier des 40. Hochzeitstags seiner Eltern Lois (Jane Kaczmarek) und Hal (Bryan Cranston) eingeladen. Das Chaos ist natürlich wieder vorprogrammiert.

Neben Muniz, Cranston und Kaczmarek kehren im Malcolm mittendrin-Revival außerdem die Originalstars Christopher Masterson und Justin Bereifst als Malcolms Brüder Francis und Reese zurück. Nur Erik Per Sullivan musste als Dewey neu besetzt werden, obwohl dem damaligen Schauspieler "eimerweise Geld" geboten worden sein soll.

Mit einem Disney+-Abo könnt ihr alle vier neuen Malcolm mittendrin-Episoden direkt auf einen Schlag streamen. Die Episoden haben eine Länge von jeweils 26 bis 35 Minuten, wodurch sich das Sitcom-Revival gemütlich in Spielfilmlänge durchbingen lässt. Bei dem Streamer könnt ihr auch alle sieben Staffeln der Originalserie streamen.

Und falls ihr die neuen Episoden der Kult-Sitcom schon geschaut habt und noch wissen wollt, was ihr sonst so streamen könnt, hört doch mal in unseren Podcast rein:

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Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.