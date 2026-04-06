In 62 Ländern auf Platz 1 bei Netflix: Große Serien-Rückkehr, die eine der beliebtesten Reihen des Streamers fortsetzt

Die Serien-Charts bei Netflix werden von einem Titel dominiert, der über die letzten 3 Jahre eine große Fangemeinde hinter sich versammeln konnte. Er spielt im Universum einer großen Streaming-Trilogie.

Mit der To All the Boys I've Loved Before-Reihe konnte Netflix von 2018 bis 2021 große Streaming-Erfolge feiern. Die romantischen Coming of Age-Filme nach den Romanvorlagen von Der Sommer, als ich schön wurde-Schöpferin Jenny Han wurden millionenfach gestreamt und machten seine Stars Lana Condor und Noah Centineo zu großen Stars.

Vor drei Jahren wurde das To All the Boys-Universum mit der Spin-off-Serie XO, Kitty fortgesetzt, die mittlerweile bereits auf drei Staffeln kommt. Die neuesten Folgen sind am 2. April beim Streamer eingetroffen und konnten sich wenig verwunderlich in zahlreichen Ländern an die Spitze der Charts setzen.

XO, Kitty erobert Platz 1 bei Netflix: Hit-Serie kehrt mit Staffel 3 zurück

Nachdem die To All the Boys-Trilogie die romantischen Abenteuer der Teenagerin Lara Jean (Condor) erzählt hat, tritt in XO, Kitty ihre kleine Schwester Kitty Song Covey (Anna Cathcart) ins Scheinwerferlicht. In Staffel 1 bewirbt sie sich an der Korean Independent School of Seoul, um dem charmanten Dae (Min-yeong Choi) nahe zu sein. Doch nachdem sie den Umzug aus den USA nach Südkorea stemmt, merkt sie, dass Dae bereits mit einer anderen weitergezogen ist.

Das soll Kitty jedoch nicht davon abhalten, das beste aus ihrem Abenteuer in Südkorea zu machen: Im Gegenteil erwarten sie dort über die Zeit viele neue Erfahrungen, Freundschaften und Liebschaften. In Staffel 3 steht nun ihr letztes Semester an der Schule an, das neben jeder Menge zwischenmenschlicher Entwicklungen auch die große Frage nach der Zukunft bereithält.

Laut Flixpatrol ist XO, Kitty nicht nur in Deutschland phänomenal bei Netflix zurückgekehrt. Staffel 3 konnte am Wochenende in ganzen 77 Ländern die Spitzenposition der Serien-Charts erreichen. Aktuell steht die Serie noch immer in 62 Ländern auf Platz 1. In Deutschland teilt sie sich das Ranking mit folgenden Titeln (Stand: 6. April 2026):

Kommt Staffel 4 von XO, Kitty zu Netflix?

Eine 4. Staffel wurde für XO, Kitty noch nicht bestätigt. Wie immer wird eine Verlängerung stark von den Streaming-Zahlen bei Netflix abhängen. Showrunnerin Valentina Garza zeigte sich im Interview mit Variety jedoch gewillt, Kittys Geschichte weiterzuerzählen: "Wir versuchen alle gerade im Moment zu leben und uns in Staffel 3 zu sonnen. Wir freuen uns sehr, dass die Fans sehen, was wir diese Staffel geschaffen haben, und wir werden einfach abwarten müssen."

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.

