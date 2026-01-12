In 66 Ländern bei Netflix auf Platz 1: Verfilmung von Buch-Sensation, die absoluten Mega-Hype ausgelöst hat

Ein Roman, der Millionen begeisterte, wird zum Netflix-Phänomen. Weltweit landet die RomCom auf Platz 1 beim Streaming-Dienst. Fans dürfen sich außerdem auf zwei weitere Adaptionen freuen.

Die RomCom People We Meet on Vacation erobert die Netflix-Charts im Sturm. Nicht nur bei uns in Deutschland stieg der Film auf Platz 1 ein, auch in 51 weiteren Ländern legte er einen Beststart hin (via FlixPatrol ). An Tag 2 schafft es die Roman-Adaption sogar in 66 Ländern auf den Thron. Kein Wunder, denn auch der Roman von Erfolgsautorin Emily Henry verkaufte sich alleine in den USA über 2 Millionen Mal (via Netflix ) und landete auf der New York Times-Bestsellerliste. Nun knüpft der Film an den Erfolg des Buches an.

People We Meet on Vacation bei Netflix: Eine Freundschaft auf der Probe

Poppy (Emily Bader) und Alex (Tom Blyth) sind beste Freunde, dabei könnten sie kaum unterschiedlicher sein. Während Poppy als Freigeist das Wandern liebt, bleibt der zurückhaltende Alex lieber mit einem Buch zu Hause. Dennoch unternehmen die beiden jedes Jahr einen gemeinsamen Urlaub. So halten sie den Kontakt, der seit dem College-Abschluss vor über einem Jahrzehnt rar geworden ist.

Doch nach einem Vorfall vor zwei Jahren herrscht zwischen den beiden absolute Funkstille. Poppy bittet Alex um einen letzten Urlaub. Hier möchten die beiden herausfinden, ob ihre Freundschaft noch zu retten ist oder ob sie es als Liebespaar versuchen sollten.

Zwei weitere Netflix-Adaptionen von Emily Henry geplant

Neben einer sich zart entfaltenden Liebesgeschichte kommt in People We Meet on Vacation auch richtig Urlaubsstimmung auf. Das verriet Regisseur Brett Haley gegenüber Netflix :

Wir haben immer gescherzt, dass der Film in Sachen Drehorte der James Bond unter den romantischen Komödien ist.

Das sind die aktuellen Netflix-Charts (Stand: 12. Januar 2026):

We Meet on Vacation ist die erste Adaption von Emily Henrys Büchern – aber nicht die letzte. Wie Netflix bekannt gab, wird der Streaming-Dienst auch ihre Werke Funny Story und Happy Place verfilmen.

