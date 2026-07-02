In 7 Tagen bei Netflix: Neuauflage von absoluter Kultserie

Nächste Woche startet bei Netflix die neue Version eines Western-Dramas, dessen Buchvorlage bereits als große Kultserie mit vielen Fans adaptiert wurde.

Mit Unsere kleine Farm wurde vor Jahrzehnten eine US-Serie geschaffen, die sich zum absoluten Kult entwickelt hat. Millionen Fans haben gebannt und gerührt das Schicksal der Ingalls-Familie verfolgt, die sich im amerikanischen Wilden Westen durchschlägt.

Nächste Woche startet bei Netflix eine Neuauflage des Stoffes, die wie der Klassiker aus den 70ern und 80ern auf der autobiografischen Romanreihe der realen Laura Ingalls Wilder basiert.

Bald bei Netflix: Darum geht es in der neuen Unsere kleine Farm-Serie

Unsere kleine Farm von 2026 taucht erneut ins Nordamerika des 19. Jahrhunderts ein, wo sich die Ingalls unter Oberhaupt Charles (Luke Bracey) eine Farm aufbauen wollen. Dabei müssen sämtliche Mitglieder der Familie wie Mutter Caroline (Crosby Fitzgerald) sowie die gegensätzlichen Töchter Mary (Skywalker Hughes) und Laura (Alice Halsey) verschiedenen Gefahren, Widerständen und Herausforderungen trotzen.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zu Netflix' Unsere kleine Farm schauen:

Unsere kleine Farm - S01 Trailer (Deutsch) HD

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr spannende Netflix-News von uns.

Wann startet die neue Unsere kleine Farm-Adaption bei Netflix?

Fans dramatischer Western- und Familien-Geschichten müssen sich nur noch bis zum 9. Juli gedulden. Dann ist die 1. Staffel von Unsere kleine Farm im Netflix-Abo verfügbar. Insgesamt erscheinen acht Episoden, wobei die Zukunft der Serie bereits gesichert ist. Netflix hat auch eine 2. Staffel von Unsere kleine Farm in Auftrag gegeben.

Podcast: Die 15 besten Serien im Juli bei Netflix, Amazon & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juli, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jede Menge Science-Fiction erwartet Serien-Fans diesen Monat. Außerdem Remakes wie Amazons Elle (zu Natürlich Blond) und Stuart Fails to Save the Universe (als Ableger der Big Bang Theory) bei HBO Max. Netflix belebt wiederum Unsere kleine Farm neu und rockige Vampire begeistern bei MagentaTV.